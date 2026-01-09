Mehr Kooperation: ZDF-Podcasts jetzt auch bei RTL+ abrufbar

ZDF

Mainz

ZDF-Podcasts sind ab sofort auch in der Streaming-Welt von RTL+ zu finden. Mit der Einbindung von "heute journal – der Podcast", "Lanz & Precht", "Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen" und weiteren informativen ZDF-Podcasts im Angebot von RTL+ wird das Versprechen verstärkt: ZDF-Podcasts sind überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Die Kooperation von ZDF und RTL fördert den wechselseitigen publizistischen Austausch zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern.

Das ZDF verfolgt als öffentlich-rechtlicher Sender das Ziel, seine Inhalte so leicht wie möglich und auf verschiedenen Plattformen verfügbar zu machen. Kooperationen mit privaten Medienunternehmen fördern die Diversifikation der ZDF-Inhalte, die möglichst viele Menschen erreichen sollen.

Florian Kumb, ZDF-Direktor Audience: "Es freut uns, dass wir als programmliche Wettbewerber auch gemeinsame Angebotsformen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern realisieren können. Das entspricht unserem Ziel, ein ZDF für alle zu sein. Wir wollen möglichst viele Anknüpfungspunkte bieten, zu unseren Inhalten zu finden. Unsere sendungsbegleitenden Podcasts zu Programmmarken des ZDF sind dafür bestens geeignet."

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "RTL+ bietet im Podcast-Bereich nicht nur eigene Inhalte an, sondern auch eine breite Auswahl der besten Podcasts anderer Publisher. Dazu kommen jetzt die Audio-Inhalte des ZDF, die zu den stärksten in Deutschland zählen. Wir freuen uns, dass wir dank der neuen Kooperation den RTL+-Abonnentinnen und -Abonnenten Zugang zu Podcasts wie 'Lanz & Precht' oder 'Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen' ermöglichen."

