Klüh Service Management GmbH

Auszeichnung für nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung

Klüh Catering gewinnt GREEN MONARCH Award 2025

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Klüh Catering, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, ist Preisträgerin des diesjährigen GREEN MONARCH Awards. Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen des GreenSign Future Lab 2025, bei dem Vertreterinnen und Vertreter der Hospitality-Branche über nachhaltige Innovationen, Digitalisierung und zukunftsorientierte Konzepte diskutierten.

Der renommierte Preis des GreenSign Instituts zeichnet Unternehmen der Hospitality-Branche aus, die mit innovativen und wirkungsvollen Nachhaltigkeitskonzepten neue Maßstäbe setzen. Das Institut gehört zu den führenden Einrichtungen für Nachhaltigkeitszertifizierungen und begleitet Hotels, Gastronomiebetriebe sowie touristische Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Umwelt- und Sozialverantwortung. Mit dem GREEN MONARCH Award würdigt es besonders erfolgreiche Konzepte, die nachweislich ökologische Effekte erzielen und Standards im Markt setzen. Die Auszeichnung wird in den Kategorien Hotel, Restaurant, Product und Personality vergeben.

In der Kategorie "Restaurant / Gastronomie" überzeugte Klüh Catering mit seiner umfassenden, messbaren Nachhaltigkeitsstrategie. Besonders hervorgehoben wurde die pflanzenbasierte Produktlinie WE LOVE GREEN: Seit Anfang 2025 werden in allen Betriebsrestaurants regelmäßig drei vegetarische oder vegane, CO2-arme Gerichte pro Woche angeboten, was den CO2-Fußabdruck deutlich reduziert. Ergänzend setzt Klüh auf regionale und saisonale Zutaten, bio-zertifizierte Produkte, ressourcenschonende Prozesse sowie ein KI-gestütztes Waste-Management-System, das Lebensmittelabfälle nachhaltig verringert.

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", sagt Robin Krielke, Leiter Business Development und Marketing, der bei Klüh Catering den Bereich Produktentwicklung verantwortet. "Der GREEN MONARCH Award bestätigt, dass unser ganzheitlicher Ansatz - nachhaltige Ernährung, Umweltschutz und Qualität - nicht nur ambitioniert, sondern auch wirksam ist."

Der Gewinn des GREEN MONARCH Awards reiht sich ein in weitere Erfolge des laufenden Jahres. So wurde Klüh Catering 2025 bereits zum zwölften Mal in Folge an die Spitze der führenden Contract-Caterer gewählt und erhielt zudem den PEPP MarketingAward 2025. Die Auszeichnungen unterstreichen die Vorreiterrolle von Klüh Catering im Sinne einer verantwortungsvollen, zukunftsorientierten Gastronomie und zeigen, dass das Unternehmen seinen Nachhaltigkeits- und Qualitätsanspruch konsequent und kontinuierlich weiterentwickelt.

Über Klüh:

Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2025). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

Original-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell