Kulinarischer Genuss für Mitarbeitende und Besucher / Klüh eröffnet Cantinetta am EUREF-Campus Düsseldorf

Das Düsseldorfer Familienunternehmen Klüh erweitert sein gastronomisches Angebot auf dem EUREF-Campus Düsseldorf, einem führenden Standort für Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen in den Bereichen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit. Mit rund 290 Sitzplätzen in den Innenräumen sowie einer Terrasse mit Blick auf den Lichtenbroicher Baggersee und 230 Sitzplätzen bietet die neue Cantinetta Mitarbeitenden sowie Besucherinnen und Besuchern einen einladenden Treffpunkt für genussvolle Pausen und kulinarische Erlebnisse.

Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Speisenangebot: hausgemachte italienische Klassiker wie Pasta al Bronzo, Pinse mit 72 Stunden Gehzeit, BBQ-Gerichte sowie eine offene Speisenproduktion, bei der die Zubereitung live mitverfolgt werden kann. Ergänzt wird das Angebot durch handgemachte Snacks, eine Auswahl nachhaltiger Getränke und Kaffeespezialitäten aus traditionellen Handhebel-Espressomaschinen.

Die Cantinetta ist der erste von Klüh betriebene Gastronomiebereich am EUREF-Campus Düsseldorf und bildet den Auftakt zu einem umfassenden kulinarischen Konzept. Ein weiteres Bistro mit rund 100 Sitzplätzen wird voraussichtlich Mitte 2026 folgen und das Angebot um internationale Spezialitäten wie Pho, Bowls, Sushi und frisch zubereitete Snacks ergänzen - inklusive einer Barista-Bar für Kaffee und Zwischenverpflegung.

Den Tischgästen am Campus ermöglicht die Klüh-Catering-App den Zugang zu Informationen wie Nährwert- und Nachhaltigkeitsangaben, Allergen- und Zusatzstoffinformationen, besonderen Angeboten sowie kulinarischen Aktionen und Aktionsgerichten. Zudem weist Klüh vor Ort sowie auch in der Klüh Catering-App den Nachhaltigkeitswert zu jedem Menü aus, um den Tischgästen ein Gefühl für den Umwelt-Fußabdruck der angebotenen Speisen zu geben. Dabei wird nicht nur der gängige CO2-Wert ermittelt, sondern künftig auch Faktoren wie Wasserverbrauch und Tierwohl.

Partner für zukunftsfähige Gebäudebewirtschaftung

Neben Catering übernimmt Klüh am EUREF-Campus als verlässlicher Partner auch Security- und Cleaning-Dienstleistungen. Damit trägt das Unternehmen zum reibungslosen Betrieb, zum Wohlbefinden und zur Durchführung innovativer Veranstaltungsformate bei - stets unter höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Zudem verfügt Klüh am Standort über eigene Büros, in denen interdisziplinäre Teams innovative Konzepte für Gastronomie, Facility Management und digitale Services entwickeln, die in einem eigenen Showroom der interessierten Öffentlichkeit präsentiert werden, um den Innovationsgeist und die zukunftsweisenden Ansätze des Unternehmens erlebbar zu machen.

"Mit der Cantinetta schaffen wir einen Ort, der Genuss, Begegnung und Qualität vereint. Gleichzeitig zeigt sie, wie unsere Dienstleistungen am EUREF-Campus ineinandergreifen und einen modernen, nachhaltigen Arbeits- und Erlebnisort unterstützen", erklärt Jörn van der Vee, Gesamtverantwortlicher für Gastronomie am EUREF-Campus Düsseldorf.

"Gutes Essen, gemeinsam mit kreativen Menschen, in einem inspirieren Umfeld, ist dem Ergebnis des Arbeitstages immer zuträglich. Davon bin ich fest überzeugt", so Reinhard Müller, Vorstand der EUREF AG. "Insofern passt die Cantinetta perfekt zum Zukunftsort EUREF-Campus".

Über Klüh:

Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2025). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

