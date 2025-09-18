RTLZWEI

Diese Woche bei "Love Island VIP": Josh knutscht fremd, Laura küsst alle und Sylvie Meis packt aus!

Josh und Stella küssen sich heimlich - doch Sylvie verrät ihr Geheimnis

Granate Laura bringt die Villa mit ihrem Kuss-Test ins Wanken

Eifersucht, Geheimküsse und Granaten-Alarm: In der 'Love Island VIP'-Villa kracht es schon nach Tag eins gewaltig! Neuankömmling Nam hat ein Date mit Stella und Lisa und sorgt damit bei den männlichen Islandern für Verunsicherung. Josh und Stella können der Versuchung nicht widerstehen und knutschen heimlich im Bad - doch Sylvie Meis verrät ihr Geheimnis wenig später den anderen Islandern. Granate Laura küsst zum Einzug jeden Mann vor den Augen der fassungslosen Islanderinnen - und entscheidet danach, mit wem sie die Private Suite einweiht. "Love Island VIP" am 18. September 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Nach einem Tag in der "Love Island VIP"-Villa herrscht schon Gefühlschaos pur: Granate Nam entführt Lisa und Stella zum romantischen Picknick-Date - und sorgt damit bei Marco und Filip für schlechte Stimmung. Auch Jenny ist am Limit: "Ich habe gerade ein Riesenchaos in mir. Es ist kein Geheimnis, dass ich Nam sehr, sehr gut finde!", gesteht die 26-Jährige. Unter vier Augen legt sie nach: "Du gefällst mir echt. Ich weiß, irgendwas ist da zwischen uns."

Auch Tatum bekommt von ihrem Couple Josh ehrliche Worte zu hören. Ihm fehlt der Fun-Faktor. "Mit dir zu reden ist wie im Business-Meeting", stichelt Josh, woraufhin Tatum explodiert: "Warum chillst du dann noch mit mir?!"

Während Tatum am Pool schmollt, kommt es im Bad zum ersten Knutsch-Schocker: Josh und Stella halten es nicht mehr aus und fallen übereinander her. "Ich hatte Lust darauf - warum soll ich mich zurückhalten?", so Stella zufrieden. Dumm nur, dass Moderatorin Sylvie Meis plötzlich in der Villa steht und allen das süße Geheimnis verrät, bevor die beiden Knutscher überhaupt beichten können, was passiert ist.

Wenig später schwebt Granate Laura engelsgleich in die Villa und sorgt für den nächsten Paukenschlag. Sie testet jeden Mann mit einem Kuss - live vor den Augen der fassungslosen Islanderinnen auf dem Balkon. Lauras Fazit: "Geil, so habe ich mir das vorgestellt." Danach darf sie entscheiden, mit welchem Islander sie die Nacht verbringt und die Private Suite einweiht...

Zu guter Letzt noch ein weiteres Highlight: Marco schockt bei der Paarungszeremonie alle und wählt ausgerechnet Erzfeindin Jennifer.

"Love Island VIP" am 18. September 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

