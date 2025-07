Consors Finanz BNP Paribas

Consors Finanz Studie - Verantwortungsvoll kaufen! Klar! Oder?

München

Beinahe acht von zehn Deutschen halten sich für verantwortungsvolle Konsument:innen und fühlen sich gut dabei.

Etwa die Hälfte könnte ohne Einbuße der Lebensqualität weniger konsumieren.

Rund ein Viertel der Deutschen steht zum Kauf von umweltschädigenden Produkten.

Weniger ist manchmal mehr. Das gilt auch für den Konsum. Diese Zusammenhänge scheinen immer mehr europäischen Verbraucher:innen klar zu werden. Nach den Ergebnissen des aktuellen Konsumbarometers 2025 von Consors Finanz glauben 53 Prozent der Deutschen (55 Prozent in Europa), dass heutige Konsument:innen nachhaltiger agieren als noch vor zehn Jahren. Die Studie offenbart aber auch: Im eigenen Alltag werden die Überzeugungen oft von bisherigen Gewohnheiten oder vom persönlichen Komfort zur Seite gedrängt.

Verbraucher:innen halten sich für nachhaltig

Insgesamt nehmen sich die Befragten selbst als bewusste Konsument:innen wahr. Beinahe acht von zehn Deutschen sind auch stolz darauf, verantwortungsvoll zu konsumieren (Europa: 77 Prozent). Knapp zwei Drittel der Deutschen (65 Prozent in Europa) denken zudem, dass die heutigen Käufer:innen generell Werten, wie Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung, gerecht werden wollen.

Im Zweifel gegen nachhaltigen Kauf?

Und doch handeln vielen Konsument:innen nicht danach. So räumt beinahe die Hälfte der Befragten ein, dass sie auch weniger kaufen könnten, ohne die Lebensqualität spürbar einzuschränken (47 Prozent in Deutschland, 50 Prozent in Europa). Rund vier von zehn könnten zudem problemlos anders konsumieren und zum Beispiel häufiger Dinge leihen beziehungsweise mieten oder secondhand kaufen (Deutschland: 38 Prozent/Europa: 41 Prozent). Konkret geben etwa sieben von zehn Befragten explizit an, dass sie keine lokalen oder regionalen Produkte kaufen (Deutschland/Europa: 67/71 Prozent). 43 beziehungsweise 48 Prozent (D/EU) haben dabei auch kein Störgefühl. Anstatt kaputte Dinge zu reparieren, ersetzen zwei Drittel sie sofort. Auch hier sehen das rund vier von zehn Befragten als völlig unproblematisch an. 52 Prozent wiederum ist bewusst, dass sie regelmäßig auch umweltschädigende Produkte kaufen, 25 Prozent stehen auch dazu (Europa: 24 Prozent).

Anreize für nachhaltigen Konsum schaffen

Für Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions bei Consors Finanz, sind die Ergebnisse Licht und Schatten. "Es ist gut zu sehen, dass die Bedeutung und die Effekte von nachhaltigem Konsum mehr und mehr in unser Bewusstsein vordringen. In der alltäglichen Kaufentscheidung ist es aber offenbar immer noch wichtiger, dass man gut, schnell und günstig Dinge anschaffen kann." Als Finanzierungspartner möchte Consors Finanz Anreize für einen nachhaltigen Konsum schaffen. "Mit individuellen Finanzierungslösungen wollen wir dazu beitragen, dass Nachhaltigkeit für jede:n erschwinglich wird.

Weitere Informationen:

Über die Studie

Die Verbraucherstudie wurde vom 4. bis 14. November 2024 durch Harris Interactive in 10 europäischen Ländern durchgeführt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien und Schweden. Insgesamt wurden 10.792 Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt (Online-Befragung über CAWI). Diese Personen wurden aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe des jeweiligen Landes ausgewählt.

Über Consors Finanz

Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kunden ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.

Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. www.consorsfinanz.de

Über BNP Paribas in Deutschland

BNP Paribas ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen in Europa. Das Unternehmen ist in 64 Ländern tätig und beschäftigt fast 178.000 Mitarbeitende, davon mehr als 144.000 in Europa.

Die BNP Paribas Gruppe ist seit 1947 in Deutschland aktiv und hat sich mit einem breiten Serviceangebot aus vernetzten Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt etabliert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen wichtigen Wirtschaftsregionen betreut. Das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot entspricht dem einer modernen, innovativen Universalbank. www.bnpparibas.de

Original-Content von: Consors Finanz BNP Paribas, übermittelt durch news aktuell