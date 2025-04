ASKO

75 Jahre Scandinavian Innovation feiern: ASKO stellt auf der Milan Design Week bahnbrechende Haushaltsgeräte vor

Milan (ots/PRNewswire)

ASKO, die skandinavische Marke für hochwertige Küchen-, Wasch- und Profigeräte, feiert 75 Jahre Innovation seit der ersten Waschmaschine mit einer interaktiven Ausstellung auf der Milan Design Week vom 8. bis 13. April und der Vorstellung seiner neuesten Innovationen. ASKO setzt seine Tradition fort, Spitzentechnologie mit zeitlosem Design zu verbinden, und präsentiert in Milan seine preisgekrönten NYACRAFT Backöfen mit Celsius°Cooking™ Technologie, die Nordic Fresh 2.0 Refrigeration und Scandinavian Laundry Care 2.0 in einzigartigen Installationen, die in Zusammenarbeit mit Marmo Arredo entstanden sind.

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Erfindung der ersten Waschmaschine durch einen jungen schwedischen Landwirt hat ASKO in Zusammenarbeit mit VOGUE Adria einen exklusiven redaktionellen Beitrag über das neue Waschmaschinenprogramm von ASKO verfasst. Das Fotoshooting wurde mit dem renommierten Fotografen Branislav Simončík im historischen Läckö Castle in der Nähe von Lidköping, Sweden, durchgeführt, wo die erste ASKO-Waschmaschine erfunden wurde. Es wird in der ersten Ausgabe des Magazins VOGUE LIVING erscheinen, das auf der Milan Design Week vorgestellt und in der ASKO-Ausstellung gezeigt wird.

Von energieeffizienten Wäschereisystemen bis hin zu innovativen Küchenlösungen hat ASKO immer wieder neue Standards in Funktionalität und Design gesetzt. Die Ausstellung auf der Milan Design Week zeigt den ASKO Attention to Detail Design-Ansatz, der sorgfältige Handwerkskunst mit zukunftsweisenden Innovationen kombiniert, um Produkte zu schaffen, die sowohl schön als auch hochfunktional sind.

Die Küchen- und Wäschereigeräte von ASKO sind vollgepackt mit Innovationen und intelligenten Funktionen. Sie wurden nach echter skandinavischer Handwerkskunst entworfen und bereichern das tägliche Leben durch ihre minimalistische Ästhetik und ihr hohes Verarbeitungsniveau in jedem Detail.

Die drei großen neuen Plattformen in den Bereichen Wäscherei, Kühlung und Backöfen, die ASKO zur Milan Design Week mitbringt, wurden jeweils mit den prestigeträchtigen iF Design Awards 2025 ausgezeichnet.

Die ASKO Scandinavian Laundry Care 2.0 mit der Steel Seal™-Waschmaschine zeigt, wie das Unternehmen mit Innovationen, bei denen Hygiene und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen, weiterhin führend in der Wäschepflege ist.

Die Einbau- und freistehenden Kühlgeräte von ASKO sind ebenso stilvoll wie funktionell, mit besonderem Augenmerk auf die Kitchen Fit-Einbaueigenschaften der freistehenden ASKO-Serie.

Die NYACRAFT-Backöfen aus der Celsius-Serie von ASKO bieten eine perfekte Mischung aus Präzision und Vielseitigkeit. Sie bieten eine Reihe fortschrittlicher Funktionen und sind sowohl in Rahmen- als auch in Glasausführung erhältlich.

Die Ausstellung ASKO History of Innovation ist vom 8. bis 13. April täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr zu besichtigen. Es befindet sich in der Via delle Erbe 2a, Mailand, im Designviertel Brera.

Über ASKO

Seit mehr als 75 Jahren verbindet ASKO traditionelles skandinavisches Design mit modernster Technologie und Innovation, um hochwertige Produkte zu schaffen, die nicht nur das Leben besser machen, sondern auch besser für die Gesundheit der Menschen und den Planeten sind. Dieser Fokus auf Qualität, Design, Innovation und Umwelt hat ASKO auf eine inspirierende Reise geführt, die mit unglaublichen Errungenschaften, Weltneuheiten und vielen denkwürdigen Meilensteinen gefüllt ist - von der Erfindung der allerersten Waschmaschine bis hin zur Auszeichnung mit renommierten Design- und Umweltpreisen für die intelligente Kochtechnologie und das nachhaltige Design.

