"Schwarze Früchte" feiert Weltpremiere beim Tribeca Filmfestival in New York

Die Serie "Schwarze Früchte" - eine Produktion von Jünglinge Film und Studio Zentral in Koproduktion mit der ARD Degeto Film für die ARD Mediathek - feiert im Juni beim renommierten Tribeca Film Festival in New York Weltpremiere. In acht Folgen à 30 Minuten wirft die Serie einen selbstbewussten und eigenwilligen Blick auf die Lebensrealitäten Schwarzer und queerer Figuren. Creator Lamin Leroy Gibba ist zudem auch Headautor, Executive Producer, Showrunner und Hauptdarsteller.

Thomas Schreiber, Geschäftsführer der ARD Degeto Film: "Lille, Cannes, New York - drei Serien der ARD Degeto Film ziehen um die Welt! Nach dem Erfolg für 'Herrhausen - Der Herr des Geldes' bei Series Mania in Lille und dem Triple für 'Die Zweiflers' bei den Canneseries freuen wir uns sehr, dass 'Schwarze Früchte' beim Tribeca Film Festival in New York Weltpremiere feiert. Unsere Programme werden auch im Ausland gesehen und wertgeschätzt. In der ARD Mediathek zeigen wir alle drei Serien noch in diesem Jahr."

Zum Inhalt: Als Lalo (Lamin Leroy Gibba) inmitten seiner Zwanziger durch den plötzlichen Tod seines Vaters aus der Bahn geworfen wird, versucht er, seinen Verlust mit überstürztem Tatendrang zu verdrängen, was nicht nur sein eigenes Leben aus den Fugen geraten lässt. Während seine beste Freundin Karla (Melodie Simina) ihre Karriereziele in der Finanzwelt erreicht, fühlt sie sich dabei zunehmend erschöpft und einsam. Im Laufe der Staffel versuchen Lalo und Karla - Fehlschritt für Fehlschritt - das Richtige zu tun. Sie wollen zu den Menschen werden, die sie sein wollen, wobei sie die Grenzen ihrer eigenen Anpassungsfähigkeit kennenlernen.

"Schwarze Früchte" eröffnet einen Kosmos komplexer Figuren, die mit Fragen der Selbstfindung und Selbstverwirklichung konfrontiert sind. Ihre unterschiedlichen Lebensentwürfe treffen auf widersprechende Ansichten und ambivalente Moralvorstellungen. Das bietet Raum für Schlagfertigkeit und Sprachlosigkeit, Generationskonflikte, Flirts und Wachstumsschmerzen. Die fokussierte, subjektive und pop-affine visuelle Umsetzung der Serie unter der Regie von Elisha Smith-Leverock und David Uzochukwu ermöglicht es den Zuschauenden, unmittelbar in die Gefühlswelt der Figuren einzutauchen. "Schwarze Früchte" ist eine mitreißende Achterbahnfahrt der Emotionen.

Neben Lamin Leroy Gibba besteht das weitere Autor:innenteam aus Sophia Ayissi, Naomi Kelechi Odhiambo, Lisa Tracy Michalik und Sarah Claire Wray. Die Hauptrollen übernehmen Lamin Leroy Gibba und Melodie Simina. In weiteren Rollen sind Vanessa Yeboah, Benjamin Radjaipour, Daniel Hernandez, Nick Romeo Reimann, Simon Kluth, Thapelo Mashiane, Christine Rollar, Sheri Hagen, Jerry Kwarteng u.a. zu sehen. Für das Casting zeichnen sich Tsellot Melesse & Teresia Harris verantwortlich.

"Schwarze Früchte" ist eine Koproduktion von Jünglinge Film (Produzent:innen: Faraz Shariat, Paulina Lorenz; Producerin: Raquel Dukpa), Studio Zentral (Produzent: Lasse Scharpen; Producerin: Olivia Kpalété) und der ARD Degeto Film. Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis und Christoph Pellander (ARD Degeto Film). "Schwarze Früchte" wird gefördert von der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

"Schwarze Früchte" wird im Herbst 2024 in der ARD Mediathek veröffentlicht.

