PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 02/26

Mainz (ots)

Freitag, 09.01. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 18.45	 Momente der Geschichte II
	 Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation
	 Deutschland 2017

	„Tatort Mittelalter: Räuber und Plünderer“ entfällt
 
19.30	 Momente der Geschichte II
	 Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern
	 Deutschland 2015

	„Lüge und Wahrheit – Die Macht der Information: Krieg“ entfällt 


(weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren