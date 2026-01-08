ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 02/26

Mainz (ots)

Freitag, 09.01. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation Deutschland 2017 „Tatort Mittelalter: Räuber und Plünderer“ entfällt 19.30 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015 „Lüge und Wahrheit – Die Macht der Information: Krieg“ entfällt (weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell