ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 06/26

Mainz (ots)

Sonntag, 01.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.30	 Verborgene Welten
	 Das Geheimnis der gefiederten Drachen
	 Frankreich 2019

	„Leschs Kosmos: Asteroiden - Abwehrmission im All“ entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
 
Bitte Programmänderung beachten:
	„Wer ist Andrew Tate?“ um 1.30 Uhr entfällt


(weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 04.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 Leschs Kosmos
	 Die Weltretter? – Wir brauchen neue Superhelden!
	 Deutschland 2024

	„ZDF-History: Stalingrad – Die Schlacht, die niemals 	endet“ entfällt

                                                                          (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 05.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
	 Ursprung des Lebens
	 USA 2015

	„Genial konstruiert: Superschiffe“ entfällt

                                                                                  (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 06.02. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 10.45	 Ermittler!
	 Der Feind, den Du liebst
	 Deutschland 2025

	„Ermittler! - Bis der Tod euch scheidet“ entfällt                      	„Ermittler! – Ungesühnt“ um 11.15 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

