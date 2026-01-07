ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 06/26

Mainz (ots)

Sonntag, 01.02. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Verborgene Welten Das Geheimnis der gefiederten Drachen Frankreich 2019 „Leschs Kosmos: Asteroiden - Abwehrmission im All“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist Andrew Tate?“ um 1.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 04.02. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Leschs Kosmos Die Weltretter? – Wir brauchen neue Superhelden! Deutschland 2024 „ZDF-History: Stalingrad – Die Schlacht, die niemals endet“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 05.02. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Ursprung des Lebens USA 2015 „Genial konstruiert: Superschiffe“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 06.02. Bitte Programmänderungen beachten: 10.45 Ermittler! Der Feind, den Du liebst Deutschland 2025 „Ermittler! - Bis der Tod euch scheidet“ entfällt „Ermittler! – Ungesühnt“ um 11.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell