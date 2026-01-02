"The Chinese Dream": ZDF-Doku begleitet junge Menschen in China

ZDF

Wovon träumen junge Chinesinnen und Chinesen? Welche Hoffnungen und Ziele haben sie? Glauben die Enkel der Aufstiegsgeneration noch an Fortschritt durch Arbeit und Wohlstand für alle? Die ZDF-Korrespondentinnen Elisabeth Schmidt und Miriam Steimer begleiten in der zweiteiligen "auslandsjournal"-Doku "The Chinese Dream - 24h junges China" einen Tag und eine Nacht lang junge Menschen in China. Die beiden Filme sind ab Mittwoch, 7. Januar 2026, 14.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. Linear laufen sie im ZDF am Mittwoch, 7. Januar 2026, und Donnerstag, 8. Januar 2026, jeweils um 22.15 Uhr.

In China spricht man nur selten über seine Träume. Da ist der "Chinese Dream" der Staatsführung. Der verspricht denen Wohlstand, die hart arbeiten, ihr Land nach vorn bringen, bis an die Weltspitze. Doch der Boom ist vorbei, Chinas Wirtschaft lahmt. Viele junge Leute finden keinen Job. Viele wollen auch nicht mehr so hart arbeiten wie ihre Eltern.

In den beiden Folgen "Ein Tag mit Paintboxern, Influencern und Millionären" und "Eine Nacht mit Rockstars, Rebellen und Prinzessinnen" treffen die Autorinnen junge Leute, die mit den Träumen ihrer Eltern brechen, sie in ihre Wohnungen schauen lassen und ihnen ihre Herzen öffnen. Die ZDF-Korrespondentinnen Elisabeth Schmidt und Miriam Steimer reden nicht über die jungen Menschen, sondern lassen sie selbst ihre Geschichten erzählen.

"Die Träume unserer Generation sind ganz anders", sagt eine junge Frau. "Mein Traum sollte nicht auf meinen Kindern aufbauen, sondern auf mir selbst." "Ich habe das Gefühl, dass ich alles versuchen kann und alles erreichen kann, was ich mir vornehme", glaubt eine andere. "Ich habe keine großen Ambitionen", gibt ein junger Mann zu. "Ich will einfach genug Geld zum Leben haben, damit ich das tun kann, was mir gefällt." Und wieder ein anderer betont: "Ich will keine Arbeitsmaschine werden, sondern eine interessante Seele."

Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.

