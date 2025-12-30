PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo-Programmänderung Woche 05/26

Mainz (ots)

Samstag, 24.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 6.15	 Terra X Harald Lesch
	 ... und das Leben auf dem Supervulkan
	 Deutschland 2025


Wunder der Natur: Die Alpen – entfällt!!!


Montag, 26.01. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 6.30	 Im Land der Feuerberge
	 Zentralamerika
	 Frankreich 2019


ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire – entfällt!!!
Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan – entfällt!!!

Dienstag, 27.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 


7.00	Die Zwangsarbeiterin – entfällt!!!

Mittwoch, 28.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 9.30	 Die schwersten Unglücke der DDR
	 Im Wettkampf mit dem Klassenfeind
	 Deutschland 2022


Die schwersten Unglücke der DDR – Sozialismus – entfällt!!!

Donnerstag, 29.01. 

Bitte Programmänderung beachten: 


18.45	Wer ist Andrew Tate? – entfällt!!!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

