ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 05/26

Mainz (ots)

Samstag, 24.01. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan Deutschland 2025 Wunder der Natur: Die Alpen – entfällt!!! Montag, 26.01. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Im Land der Feuerberge Zentralamerika Frankreich 2019 ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire – entfällt!!! Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan – entfällt!!! Dienstag, 27.01. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Die Zwangsarbeiterin – entfällt!!! Mittwoch, 28.01. Bitte Programmänderung beachten: 9.30 Die schwersten Unglücke der DDR Im Wettkampf mit dem Klassenfeind Deutschland 2022 Die schwersten Unglücke der DDR – Sozialismus – entfällt!!! Donnerstag, 29.01. Bitte Programmänderung beachten: 18.45 Wer ist Andrew Tate? – entfällt!!!

