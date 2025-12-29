ZDF

"Terra X": Roadtrip durch Vietnam mit Mai Thi Nguyen-Kim

Vietnam – für viele ein Traumziel. Aber wie fühlt es sich an, hier zu leben? Das will "Terra X"-Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim auf ihrer ersten langen Reise in dieses Land herausfinden. In Deutschland geboren und aufgewachsen, kennt die Wissenschaftsjournalistin das Land fast nur aus den Erzählungen ihrer Eltern. Auf ihrer Reise begegnet Mai Thi Nguyen-Kim einem Land zwischen Tradition und Moderne, Chaos und Ruhe. Im ZDF-Streaming-Portal ab Freitag, 26. Dezember 2025, zu sehen und im ZDF am Donnerstag, 1. Januar 2026, 19.15 Uhr.

Zwischen Gelassenheit und Lebensfreude

Im quirlig-bunten Hanoi, inmitten von Mopedgewimmel, entdeckt Mai Thi Nguyen-Kim das "Vui"-Gefühl – jenes typisch vietnamesische Lebensgefühl der Vietnamesinnen und Vietnamesen zwischen Gelassenheit und Lebensfreude. Diese Gelassenheit und der Pragmatismus haben die "Terra X"-Moderatorin auf ihrer Reise am meisten erstaunt: "Sei es, wie ruhig sie sich durch das Ultra-Verkehrs-Chaos der Großstädte schlängeln, oder wie sie bei Hochwasser in Hue auf Hockern sitzen und Karaoke singen. Wirklich inspirierend."

Die perfekte Pho, ein Allerweltsnachname und schwimmende Märkte

Im Old Quarter taucht sie ein in das Labyrinth aus 36 Gassen, in denen Geschäfte Seide, Silber und exotische Gewürze feilbieten. An jeder Ecke gibt es Streetfood-Läden und überall duftet es nach Pho, einer traditionellen Suppe mit Reisnudeln und Kräutern. Spitzenkoch Hoang Tung erklärt Mai Thi Nguyen-Kim das Geheimnis der perfekten Pho. Im Cuc Phuong Nationalpark erforscht Mai Thi Nguyen-Kim mit einem deutsch-vietnamesischen Team die Artenvielfalt der Regenwälder, und in der einstigen Kaiserstadt Hue spürt sie dem Erbe der Nguyen-Dynastie nach. Hier erfährt sie auch, warum fast 40 Prozent der Vietnamesinnen und Vietnamesen ihren Familiennamen Nguyen teilen. Doch die prächtige Stadt hat regelmäßig mit Hochwasser zu kämpfen: Mit Wissenschaftlern spricht die "Terra X"-Moderatorin über die Folgen des Klimawandels und den Kampf gegen Hochwasser. Sie besucht die "Stadt der Geister" An Bang, gleitet durch die Karstlandschaft von Trang An und erlebt die stille Schönheit der trockenen Halong-Bucht. Im Süden entdeckt sie Ho-Chi-Minh-City – eine Metropole voller Energie, Straßenküchen und Kaffee-Kultur. Im Mekong-Delta taucht sie in das Leben auf dem Wasser ein, zwischen schwimmenden Märkten und Reisfeldern. Ihre Reise zeigt, wie eng Kultur, Natur und Wissenschaft in Vietnam miteinander verwoben sind.

Diese Sendung wird mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

