ZDF Erfolgreich auf allen Kanälen in 2025 / ZDF erreicht 82 Prozent der Bevölkerung mit starkem Informations- und Unterhaltungsangebot

Das Jahr 2025 war geprägt von komplexen gesellschaftlichen Fragen sowie nationalen und globalen Unsicherheiten. Das Bedürfnis nach verlässlicher Information, Orientierung – und auch Momenten der Ablenkung – war groß.

Mit seinem vielfältigen Angebot erreicht das ZDF 2025 im TV und im Streaming monatlich 64,527 Millionen Menschen, das entspricht 82 Prozent der Bevölkerung. Im TV ist das ZDF mit 14,9 Prozent Marktanteil erneut Marktführer. Gleichzeitig wachsen die digitalen Reichweiten weiter: Die Streaming-Angebote von ARD und ZDF erreichen jeweils 61 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland; das ZDF-Streaming-Portal gewinnt dabei gegenüber dem Vorjahr neun Prozentpunkte hinzu und liegt damit auf Augenhöhe mit den führenden Plattformen.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "In diesen herausfordernden Zeiten wollen die Menschen informiert sein, aber auch unterhalten werden. Als öffentlich-rechtlicher Sender müssen und wollen wir die gesamte Gesellschaft erreichen. Dies gelingt uns mit verlässlicher Information, aber auch mit Unterhaltung und Fiktion – sie schaffen Vielfalt, kulturelle Identität und sichern die Attraktivität unseres Angebots."

Großes Interesse am ZDF-Informationsangebot

Das große Informationsbedürfnis zeigte sich zum Jahresbeginn besonders rund um die Bundestagswahl: Mit TV und Streaming erreichte das ZDF 49,353 Millionen Menschen mindestens ein Mal. Das sind 63 Prozent aller potenziell erreichbaren Menschen. Dabei war der meistbesuchte Beitrag zur Bundestagswahl auf ZDFheute der Liveticker mit mehr als 9,225 Millionen Visits.Insgesamt stieg das Sehvolumen der ZDFheute-Familie im Streaming-Portal im Jahresverlauf um 29 Prozent an, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar um 45 Prozent.

Auch abseits politischer und nachrichtlicher Lagen punktet das ZDF im Genre Information und Gesellschaft. Die Wissensmarke "Terra X" befindet sich unter den Top Ten der AGF-Programmmarken bei TV und Streaming und unterstreicht mit Beiträgen wie "Titan – Todesfahrt zur Titanic" eine große Relevanz.

ZDFinfo an der Spitze der deutschen Dokumentationssender

Weiterhin erfolgreichster Dokumentationssender im deutschen Fernsehmarkt bleibt ZDFinfo. "ZDFinfo Doku" ist die AGF-Programmmarke des ZDF, die über TV und Streaming das höchste Sehvolumen vereint. Nach Sehvolumen bei den 14- bis 49-Jährigen ist "ZDFinfo Doku" sogar die erfolgreichste aller AGF-Programmmarken.

Unterhaltung mit Anspruch

Im April 2025 widmete das ZDF Hans Rosenthal einen Fernsehfilm, der den legendären Quizmaster ("Dalli Dalli") im Zwiespalt zwischen Show-Geschäft und seiner Biografie als Holocaust-Überlebender zeigt. "Rosenthal" erreichte 4,367 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil 17,3 Prozent). Die anschließende Dokumentation "Hans Rosenthal – Zwei Leben in Deutschland" verfolgten 4,440 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil 19,3 Prozent). An diesen Erfolg konnte der Fernsehfilm mit rund einer Millionen Views anknüpfen. Die Dokumentation ist mit mehr als 500.000 Views zudem die erfolgreichste "Terra X History"-Dokumentation im aufgelaufenen Jahr 2025.

Den historischen Fernsehfilm "An einem Tag im September" über das erste spannungsvolle Treffen der beiden Staatsmänner Konrad Adenauer und Charles de Gaulle schalteten im September des Jahres 2,881 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein (Marktanteil 12,8 Prozent). Für die Dokumentation "Terra X History: An einem Tag im September" interessierten sich im Anschluss 2,490 Millionen Zuschauende (12,9 Prozent Marktanteil).

Auch der Faktor Nostalgie ist ein starker Treiber aktueller Sehbedürfnisse: Die junge 2000er-Comedy-Drama-Serie "Chabos" besticht durch eine junge Nutzerstruktur im Streaming und wurde bereits auf der TeleVisionale ausgezeichnet. Auffällig im Streaming-Portal ist zudem die achtteilige deutsch-dänische Dramaserie "Die Affäre Cum Ex" mit insgesamt 6,54 Millionen Views sowie die ZDFneo-Weekly-Serie „Crystal Wall“, die das Genre Young-Romance bedient und mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wird.

ZDFneo erfolgreichster deutscher Spartenkanal

ZDFneo zeigt sich weiterhin als Titelverteidiger: Mit einem Marktanteil von 3,1 Prozent bleibt ZDFneo der erfolgreichste deutsche Spartenkanal und erreicht erneut Platz sechs im Sender-Ranking. Monatlich erreicht ZDFneo durchschnittlich 30,362 Millionen Menschen allein mit seinem linearen Angebot. Im November 2025 verzeichnen die ZDFneo-Formate im Streaming-Portal wieder einen neuen Rekordwert.

Großes Interesse am ZDF-Sportangebot auf allen Plattformen

Als verbindendes Element für die gesamte Gesellschaft beweist sich 2025 das Genre Sport. Die Fußball-Frauen-EM 2025 war auf allen Plattformen ein Publikumserfolg. Insgesamt hatten während der Europameisterschaft 45,235 Millionen Menschen (57 Prozent der Bevölkerung ab drei Jahren) mindestens ein Mal Kontakt mit der Programmmarke "UEFA Frauen EM 2025". Dabei wurden die Live-Spiele im TV durchschnittlich von 4,750 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt. Die Abrufvideos erreichten insgesamt 3,79 Millionen Views. Die Event-Livestreams erzielten insgesamt 6,87 Millionen Views. Die YouTube-Videos der Fußball-EM der Frauen 2025 wurden insgesamt sogar mehr als 25 Millionen Mal abgerufen.

Auch mit Highlight-Dokumentationen aus dem Sport kann das ZDF punkten: Die Doku-Serie "FC Hollywood" ist mit rund acht Millionen Views die erfolgreichste Doku-Serie im ZDF-Streaming-Portal und konnte in der linearen Ausstrahlung, trotz später Sendezeit (22.30 Uhr), beim jüngeren Publikum (14- bis 49 Jahre) punkten: 12,2 Prozent Marktanteil und 0,309 Millionen Zusehenden.

Auch "Always Hamburg. Hoffnung. Schmerz. Verbundenheit" erzielt in der linearen Ausstrahlung hohe Marktanteile bei den Jüngeren (durchschnittlich 17,8 Prozent Marktanteil und 0,125 Millionen Zusehende) und 2,45 Millionen Views im Streaming.

Starke Nutzung der ZDF-Angebote auf den Social-Media-Plattformen

Auch die Social-Media-Plattformen verzeichnen 2025 ein starkes Wachstum: Das tägliche Sehvolumen der ZDF-Kanäle bei YouTube erreicht ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein Rekord wird am 1. März mit 11,69 Millionen Views erzielt. Vor allem die Videos rund um den Eklat zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj sind an diesem Tag von großem Interesse.

Der Beitrag aus der "heute-show" "Wie sich Friedrich Merz faire Altersvorsorge mit Aktien vorstellt" ist auf den Social-Media-Kanälen besonders erfolgreich und erreicht alleine bei Instagram 14,86 Millionen und bei YouTube 4,97 Millionen Views. Besonders auffällig: Von allen Instagram-Posts der Nachrichtenmarke "ZDFheute" verzeichnete der Beitrag zum "Tag der Freundschaft" die meisten Interaktionen. Damit setzte sich eine positive Nachricht durch.

Einen deutlichen Anstieg verzeichnet die Nutzung der ZDF-TikTok-Angebote: 2025 erzielen sie im Schnitt 3,32 Millionen Video Views pro Tag, ein Plus von 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das ZDF im Dialog mit dem Publikum

Weitere Kontaktpunkte setzt das ZDF zudem mit dem Ausbau von Dialogformen: Mehr als 500 Bewerbungen für das erste Pilotschuljahr der Bildungsinitiative "ZDF goes Schule" und mehr als 75.000 Teilnehmende am Publikumspanel "ZDFmitreden" zeigen den hohen Bedarf an Austausch. Auch das neue internationale vom ZDF mitinitiierte Projekt "Public Spaces Incubator" ermöglichte 2025 direkte Diskussionen, etwa im Umfeld der ZDFheute zur Fußball-WM der Frauen. Die Kooperation mit der ARD und internationalen Partnern wird 2026 weiter ausgebaut.

