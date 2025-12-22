PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF zeigt "aspekte"-Ausgabe zum 10. Todestag von David Bowie

  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

David Bowie, der am 10. Januar 2016 mit 69 Jahren starb, gilt bis heute als Visionär. Wer war der Mensch und Künstler Bowie, der immer wieder kreativ mit Konventionen brach, mit Genderfluidität spielte und sein Publikum mit Kunstfiguren wie Ziggy Stardust oder Aladdin Sane begeisterte? Warum fasziniert und inspiriert Bowie bis heute? Antworten sucht "aspekte"-Moderator Jo Schück auf einer Reise nach London, New York und Berlin, wo er mit Weggefährten und Freunden der Poplegende spricht. Zu sehen ist "aspekte: Rolemodel und Popikone. Zehnter Todestag einer Legende" im ZDF-Streaming-Portal ab Montag, 22. Dezember 2025, 10.00 Uhr, und im ZDF am Freitag, 9. Januar 2026, um 23.45 Uhr.

In der Nähe von London ist Jo Schück mit George Underwood verabredet, Bowies Schulfreund und Künstler, der einige seiner ikonischen Plattencover entwarf und bis zuletzt eng mit ihm verbunden war. In New York spricht Schück mit Produzentenlegende Tony Visconti, der Bowies Karriere über Jahrzehnte prägte und intime Einblicke in ihre gemeinsame Zeit gibt. In Berlin, wo Bowie Mitte der 1970er-Jahre seine Drogenexzesse hinter sich zu lassen suchte, erkundet Schück die berühmten Hansa Studios, in denen unter anderem das Album "Heroes" entstand. Außerdem besucht er das Berliner Ensemble, wo Schauspieler Alexander Scheer Bowie einen ganzen Theaterabend widmet. Schück spricht auch mit Autor Frank Schätzing, der Bowies Einfluss auf sein Leben in "Spaceboy" festgehalten hat, und mit Musikerin Alli Neumann, die sich von Bowies Freiheitsgeist inspirieren lässt.

Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.

Kontakt
Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter  schroeder.b@zdf.de und  tripkovic.m@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos
Pressefotos erhalten Sie als  Download (nach Log-in), per E-Mail unter  pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen
 "aspekte" im ZDF-Streaming-Portal

