PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 6/26

Mainz (ots)

Woche 6/26

Di., 3.2.

20.15     sportstudio live
          DFB-Pokal, Viertelfinale
          Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli 
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Kommentatorin: Claudia Neumann
          Moderation: Jochen Breyer


Mi., 4.2.

20.15     sportstudio live
          DFB-Pokal, Viertelfinale
          Holstein Kiel - VfB Stuttgart
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Kommentator: Martin Schneider
          Moderation: Lili Engels
          Experte: Hanno Balitsch




  Das Team der AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung
               wünscht allen ein schönes Weihnachtsfest 
              und einen guten Start ins neue Jahr 2026!!!

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren