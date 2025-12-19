ZDF-Programmänderung Woche 6/26
Mainz (ots)
Woche 6/26 Di., 3.2. 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, Viertelfinale Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli Bitte Ergänzungen beachten: Kommentatorin: Claudia Neumann Moderation: Jochen Breyer Mi., 4.2. 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, Viertelfinale Holstein Kiel - VfB Stuttgart Bitte Ergänzungen beachten: Kommentator: Martin Schneider Moderation: Lili Engels Experte: Hanno Balitsch Das Team der AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung wünscht allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2026!!!
