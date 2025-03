Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie

Medienpreis Luft- und Raumfahrt: Einreichungen bis 30. Mai möglich

Berlin (ots)

Der Medienpreis Luft- und Raumfahrt ist der Branchenpreis im deutschsprachigen Wissenschafts- und Technik-Journalismus. Seit 15 Jahren würdigt er herausragende journalistische Leistungen, die das Verständnis und die Faszination für die Luft- und Raumfahrt einem breiten Publikum zugänglich machen.

Ausgelobt wird der Preis vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) in den Kategorien "Luftfahrt" und "Raumfahrt", in denen je drei Arbeiten nominiert werden. Die Gewinner erhalten jeweils 5.000 Euro Preisgeld, alle Nominierten je 1.000 Euro. Hinzu treten die Sonderpreise "Regionales/Lokales" und "Nachwuchs", deren Gewinner jeweils 2.000 Euro erwartet.

Bewerbungen können bis zum 30. Mai 2025 per E-Mail eingereicht werden. Zulässig sind alle deutschsprachigen Beiträge, die erstmals im Kalenderjahr 2024 in Print, online, TV oder Rundfunk erschienen sind. Details finden Sie auf der Webseite des Medienpreises: www.medienpreis-luft-und-raumfahrt.de

Marie-Christine von Hahn, Hauptgeschäftsführerin des BDLI: "Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist ein elementarer Bestandteil der wirtschaftlichen Stabilität, Sicherheit und Innovationskraft unseres Landes. Zugleich ist unabhängiger Qualitätsjournalismus heute wichtiger denn je, um unser freiheitliches Gemeinwesen zu erhalten. Das wollen wir gezielt fördern - und dabei die Faszination fürs Fliegen und die Raumfahrt in all ihren Facetten vermitteln. Dafür steht der 'Medienpreis Luft- und Raumfahrt' wie keine zweite Auszeichnung in Deutschland."

Die Preisträger werden von einer unabhängigen Fach-Jury ausgewählt. Die Verleihung des Medienpreises Luft- und Raumfahrt findet am 13. November 2025 bei Deutsche Aircraft in Oberpfaffenhofen bei München statt.

Der BDLI: Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) vertritt die Interessen seiner mehr als 260 Mitgliedsunternehmen, die rund 46 Milliarden Jahresumsatz erwirtschaften und 115.000 Menschen direkt beschäftigen. Er ist Mitglied des europäischen Dachverbandes AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Der Verband ist Markeninhaber und Co-Veranstalter der ILA Berlin, einer der weltweit führenden Luft- und Raumfahrtausstellungen.

Original-Content von: Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, übermittelt durch news aktuell