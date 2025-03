Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie

Zukunft beginnt oben - Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie startet politische Kampagne

Berlin (ots)

Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) hat seine Kampagne "Zukunft beginnt oben" gestartet. Ziel der Kampagne ist es, die strategische Bedeutung der Branche in Politik und Öffentlichkeit zu verankern.

Marie-Christine von Hahn, Hauptgeschäftsführerin des BDLI: "Deutschland und Europa befinden sich in einer geostrategischen Lage, in der es auf Selbstbehauptung und Souveränität ankommt. Die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie ist dafür entscheidend: Die Branche ist hochinnovativ, technologisch Weltspitze und liefert die Produkte, die es für Verteidigung, Mobilität, Sicherheit und Freiheit braucht. Und das alles Made in Germany, mit Wertschöpfung und weit mehr als 100.000 Arbeitsplätzen in der Heimat."

Die Kampagne "Zukunft beginnt oben" umfasst eine Reihe von Elementen, darunter Positions- und Forderungspapiere, eine umfangreiche Anzeigenkampagne in Sozialen Medien sowie Plakate im öffentlichen Raum. Sie gliedert sich in drei Leitthemen:

Stärkung des Jobmotors Luftfahrtindustrie durch erhöhte Investitionen in Forschung und Entwicklung, insbesondere mit Blick auf den Klimaschutz

Sicherung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, vor allem mit Blick auf Luftverteidigung und Luftabwehr

Erhöhung der Anstrengungen in der Raumfahrt, auch durch strategische Bündelung ziviler und militärischer Aktivitäten.

"Deutschland kann mit Hilfe der Luft- und Raumfahrtindustrie auch weiterhin eine globale Führungsposition einnehmen. Unsere Kampagne 'Zukunft beginnt oben' ist auch ein Aufruf an die nächste Bundesregierung, den nun eingeleiteten Politikwechsel in eine konsequente Industriepolitik umzusetzen - für nachhaltigen Wohlstand und echte Souveränität", so Marie-Christine von Hahn abschließend.

Hier finden Sie die Webseite der Kampagne mit Bildmaterial, Positionspapieren, Forderungskatalogen und Verknüpfung auf Social Media.

Der BDLI

Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) vertritt die Interessen seiner mehr als 260 Mitgliedsunternehmen, die rund 46 Milliarden Jahresumsatz erwirtschaften und 115.000 Menschen direkt beschäftigen. Er ist Mitglied des europäischen Dachverbandes AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Der Verband ist Co-Veranstalter der ILA Berlin, einer der weltweilt führenden Luft- und Raumfahrtaustellungen.

Original-Content von: Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, übermittelt durch news aktuell