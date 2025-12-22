ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 31. Dezember 2025, 20.15 Uhr

Willkommen 2026

Silvester live aus Hamburg

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Mittwoch, 31. Dezember 2025, 20.15 Uhr Willkommen 2026 Silvester live aus Hamburg Moderation: Andrea Kiewel, Johannes B. Kerner Deutschlands größte Silvestershow wird erstmals live aus Hamburg übertragen. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner freuen sich auf nationale und internationale Gäste. Auf der schwimmenden Bühne in der Elbe treten auf: Michael Patrick Kelly, Felix Jaehn, Johannes Oerding, Blue, Kerstin Ott, Sarah Engels, Das Bo, Wanda, Oimara, Dennis van Aarssen, Jenny von Ace of Base, ATC, FAYAN sowie "MJ – Das Michael Jackson Musical". Ebenfalls dabei am Silvesterabend sind LINA, Emilia Pieske, T Seven fka Mr. President, Anna-Maria Zivkov sowie das Charity-Musikprojekt "We Are The Voice". Die musikalische Seite Hamburgs vertreten Lotto King Karl und der Shanty-Chor De Tampentrekker. Begleitet wird das Event an Land von Co-Host Oli.P, der die Hotspots der Stadt vorstellt und die Stimmung vor Ort einfängt. So trifft er auf der Reeperbahn auf einen bunten Kreis an Künstlerinnen und Künstlern aus der Olivia-Jones-Familie. Auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers an den Landungsbrücken spricht er mit "Notruf Hafenkante"-Darsteller Marc Barthel. ZDF-Wettermoderator Benjamin Stöwe wird das Wetter für den Silvesterabend und den Start ins neue Jahr präsentieren. Das ZDF überträgt live aus der HafenCity vor dem Hamburg-Überseequartier, wenn Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner mit über 10.000 Menschen den Silvester-Countdown feiern.

