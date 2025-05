BIOSpitzenköche

Niederbayern hat einen neuen BIOSpitzenkoch

Kevin Hufnagl vom Bio-Restaurant Land.Luft in Leberfing vertritt die Region künftig bei der Kochvereinigung der BIOSpitzenköche

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Kevin Hufnagl, das neueste Mitglied der Kochvereinigung BIOSpitzenköche, verfolgt ein wertvolles Ziel in seiner Küche: vollen Geschmack auf den Teller bringen und dabei Verantwortung übernehmen.

Diese Philosophie lebt er auch im Restaurant Land.Luft in Leberfing, wo er seit 2023 als Küchenchef tätig ist - dem einzigen Bio-Restaurant der Region. Hier erwarten die Gäste nicht nur herzliche Gastfreundschaft, sondern auch eine Küche, die zu 100 % auf Bio-Zutaten setzt.

Saisonal, regional und mit Verantwortung

Gekocht wird streng saisonal: Das Gemüse bezieht Hufnagl über einen regionalen Bio-Großhändler von benachbarten Landwirten, das Fleisch stammt ausschließlich aus der eigenen ökologischen Tierhaltung in Niederbayern und Siebenbürgen.

In Niederbayern werden Weideschweine und Weiderinder gehalten, ein Teil der Tiere lebt direkt um das Restaurant in Leberfing. Am zweiten Standort in Siebenbürgen weidet eine große Herde Angusrinder nach denselben ökologischen Prinzipien. Alle Tiere genießen ganzjährige Weidehaltung mit viel Platz und sozialem Miteinander. Geschlachtet wird stressfrei und ohne Tiertransporte direkt auf der Weide, begleitet von den Landwirten, die die Tiere ihr ganzes Leben lang betreut haben.

"Aus Respekt vor dem Tier beginnt gutes Kochen schon auf der Weide", betont Hufnagl.

Ganzheitliche Küche: From nose to tail

Ein weiterer Eckpfeiler seiner Küche ist die konsequente Ganztierverwertung. Kutteln, Lunge oder Schweinebacke gehören bei Land.Luft selbstverständlich zur Speisekarte. Was anderswo oft als Nebenprodukt gilt, wird hier kreativ verarbeitet und geschätzt.

Laut Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung werden je nach Tierart lediglich 40 bis 55 % eines geschlachteten Tieres für den menschlichen Verzehr verwendet*. Die ganzheitliche Verwertung im Restaurant Land.Luft bietet nicht nur neue kulinarische Erlebnisse - sie leistet auch einen aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit: Je vollständiger ein Tier verwertet wird, desto weniger müssen geschlachtet werden - und desto geringer ist der klimaschädliche Fußabdruck.

"Wir schmeißen nichts weg", sagt Hufnagl - und lebt diesen Grundsatz täglich. Mit seinem konsequenten Engagement für Bio, Tierwohl und eine bewusste Esskultur verkörpert Kevin Hufnagl die Werte der BIOSpitzenköche und setzt starke Impulse für eine zukunftsfähige Gastronomie.

Hier geht's zu Kevin Hufnagls Profil auf oekolandbau.de

Rezept für Saures "Lüngerl"

Link zu Pressefotos

* https://ots.de/4Lx8wA

BIOSpitzenköche

Die Kochvereinigung BIOSpitzenköche wurde vor 22 Jahren im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau (BÖL) gegründet. Ihr Ziel ist es, eine erstklassige, gesunde und genussvolle Küche zu fördern, die im Einklang mit Mensch, Tier und Natur steht - für heutige und zukünftige Generationen.

Mit derzeit 23 Mitgliedern deutschlandweit vereint die Initiative eine beeindruckende Vielfalt an Ansätzen, Persönlichkeiten und Themen. Was alle Mitglieder eint, ist das gemeinsame Ziel: Nachhaltigkeit in der Gastronomie erlebbar zu machen - für alle Menschen und in den unterschiedlichsten Bereichen, von Kitas und Kliniken über Kiezrestaurants bis hin zur Sternegastronomie.

"Die BIOSpitzenköche zeigen eindrucksvoll, wie Genuss und eine verantwortungsvolle Lebensweise Hand in Hand gehen können. Durch die konsequente Umsetzung von regionalen Bio-Wertschöpfungsketten, Zero-Waste-Konzepten und der ganzheitlichen Verwertung von Lebensmitteln - wie etwa der Ganztierverwertung - schaffen sie Inspiration für die gesamte Branche", betont Elmar Seck vom BÖL.

Ob innovative pflanzliche Küche, regionale Klassiker oder kreative Resteverwertung - die BIOSpitzenköche zeigen mit ihrem Engagement, dass Nachhaltigkeit und kulinarischer Genuss eine perfekte Symbiose bilden können.

Mehr Informationen unter:

www.bio-spitzenkoeche.de

Auf Instagram: @biospitzenkoeche

Die BIOSpitzenköche sind Teil des Bundesprogramms Ökologischer Landbaus (BÖL), initiiert und finanziert vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH).

Original-Content von: BIOSpitzenköche, übermittelt durch news aktuell