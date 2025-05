Rock am Ring live bei BILD / Auftritte von der Utopia Stage - der Mainstage von Rock am Ring - ab dem 6. Juni im Stream auf BILD.de. Dabei: Slipknot, The Warning, Nothing More, Skillet und Kontra K

BILD

Auftritte von der Utopia Stage - der Mainstage von Rock am Ring - ab dem 6. Juni im Stream auf BILD.de. Dabei: Slipknot, The Warning, Nothing More, Skillet und Kontra K

Berlin (ots)

Vom 6. bis 8. Juni 2025 findet zum 40. Mal Deutschlands größtes Rock-Festival am Nürburgring statt - längst ausverkauft, doch mit BILD können alle Fans live dabei sein. An allen drei Tagen zeigt BILD einen kostenlosen Livestream von Rock am Ring mit Auftritten auf der Utopia Stage - der Hauptbühne von Rock am Ring auf BILD.de.

Mit dabei sind viele internationale Top-Acts wie die Metal-Ikonen und Festival-Headliner Slipknot. Darüber hinaus die mexikanische Rock-Band The Warning, Alternative-Rock-Bands wie Nothing More und Skillet, der deutsche Rapper Kontra K und viele mehr. Das umfassende Programm von Rock am Ring finden Sie hier.

BILD berichtet als Medienpartner von Rock am Ring und in Kooperation mit Eventim, Europas größtem Ticketing-Anbieter und Live Entertainment Veranstalter, während des gesamten Festivals aus einem eigenen Studio live vom Nürburgring. Los geht es am 6. Juni ab 13.00 Uhr. Moderiert wird der Livestream von Céline Behringer und Theresa Müller.

Tanja May, BILD-Unterhaltungschefin: "Rock am Ring ist eine Institution in der deutschen Musikszene. Als Medienpartner ermöglichen wir mit unserem Livestream auf BILD.de sowie Reportagen, Interviews und Backstage-Einblicken allen Fans auch zuhause ein unvergleichliches Festival-Erlebnis."

Dr. Frithjof Pils, Managing Director EVENTIM LIVE: "Rock am Ring steht seit 40 Jahren für einmalige musikalische Höhepunkte und kollektive Live-Erlebnisse. Mit BILD an unserer Seite bringen wir diese Energie zu noch mehr Menschen - direkt nach Hause auf den Screen, oder unterwegs auf das Smartphone. Eine solche Reichweite ist eine einzigartige Plattform für die Jubiläumsausgabe."

Über Rock am Ring

Was 1985 als einmaliges Event geplant war, hat sich zu einem der größten und bekanntesten Festivals Europas entwickelt: Rock am Ring. Bereits beim ersten Mal kamen über 75.000 Fans zum Nürburgring, um unter anderem U2 und Foreigner live zu erleben. 1987 wurde erstmals eine zweite Bühne eingeführt - unter anderem für große Solo-Acts wie David Bowie. Ab 1991 wurde das Festival auf drei Tage erweitert, 1998 kam dann eine dritte Bühne hinzu. Ein weiterer Meilenstein folgte 1999 mit dem ersten Auftritt von Metallica - eine Band, die heute untrennbar mit der Historie von Rock am Ring verbunden ist. Mit dem 40. Jubiläum wird es 2025 eine Bühne mehr geben, um den runden Geburtstag gebührend zu feiern.

Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell