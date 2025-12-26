ZDF

"Die Welt in Geld“: WISO-Doku im ZDF über Kryptowährungen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Ist Krypto die Zukunft des Geldes oder nur ein digitales Glücksspiel? Wie ist der Hype um Bitcoin, Ethereum & Co. einzuschätzen? Wer profitiert davon und wer bleibt auf der Strecke? Die "WISO-Dokumentation: Die Welt in Geld – Kryptowährungen" geht diesen Fragen nach. Der Film von Benjamin Arcioli und Krissy Kowsky ist ab Montag, 29. Dezember 2025, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und steht am Montag, 5. Januar 2025, 19.25 Uhr, auf dem linearen ZDF-Programm.

Mit Millionengewinnen, Betrug und Visionen wirbeln Kryptowährungen nicht nur die Finanzwelt auf, sondern fordern auch Politik, Gesellschaft und Staatsanwaltschaften heraus. Denn Kryptowährungen sind unabhängig von Staaten oder Zentralbanken. Angebot und Nachfrage bestimmen ihren Wert. Keine Behörde wacht über sie – genau das gilt für viele als Befreiung vom klassischen Finanzsystem. Sie bieten die Möglichkeit, das eigene Vermögen zu 100 Prozent selbst zu verwahren. Doch das bedeutet zugleich: keine Garantien, keine Sicherheit. Viele fallen Betrügereien und dem Versprechen vom schnellen Geld zum Opfer, andere verlieren das Passwort ihrer Wallet und damit Millionen.

Bitcoin und Meme-Coins

Bitcoin ist für viele die einzige wahre Kryptowährung, deren Marktkapitalisierung mittlerweile über einer Billion Euro liegt. Inzwischen kann aber jeder einen eigenen Krypto-Coin erstellen. Dadurch werden täglich neue, sogenannte Meme-Coins, ins Leben gerufen. Hinter ihnen steckt keine Wertschöpfung, sondern die Hoffnung auf schnellen Reichtum. Ihr Wert fällt meistens so schnell, wie er zwischendurch kurzfristig in die Höhe schoss.

Eine filmische Reise durch Versprechen, Verluste und Visionen

Die "WISO-Dokumentation: Die Welt in Geld – Kryptowährungen" ist eine filmische Reise durch Versprechen, Verluste und Visionen. Moderatorin Katjana Gerz "verliert" das Passwort zu ihrer Wallet und fliegt in die USA zu einem der bekanntesten Hardware-Hacker der Welt. Kann Joe Grand ihr Kryptogeld retten? Mit Krypto-Kritiker Jürgen Geuter zieht Katjana Gerz durchs Casino, um zu zeigen, dass Krypto oft nichts anderes als digitales Glücksspiel ist. Opfer eines manipulativen Krypto-Betrügers berichten von knapp 400.000 Euro Verlusten. Cyberstaatsanwältin Jana Ringwald ermittelt gegen illegale Plattformen und spricht trotzdem erstaunlich positiv über Krypto. Mit ihr "shoppt" Katjana Gerz Drogen und lernt, Kryptowährungen als anonymes Zahlungsmittel einzusetzen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell