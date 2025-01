AVM GmbH

FRITZ!Box 6860 5G: Blitzschnelles 5G-Internet für Zuhause - für drinnen und draußen

Mit der ab sofort verfügbaren FRITZ!Box 6860 5G bietet AVM eine Lösung für schnelles Mobilfunkinternet mit WLAN Hotspot und Telefonie, die sich sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich einsetzen lässt. Dank modernster 5G-Technologie, robustem Design und vielseitigen Vernetzungsmöglichkeiten erfüllt sie höchste Ansprüche für Privat- und Geschäftsanwender. Das Fixed-Wireless-Access-Gerät unterstützt sowohl 5G (NSA, SA) als auch LTE und erreicht Datenübertragungsraten von bis zu 1,3 Gigabit pro Sekunde. Mit leistungsstarkem WLAN Mesh nach dem Wi-Fi-6-Standard kann sie die Daten auch im gesamten Haus verteilen. Außerdem ist die FRITZ!Box 6860 5G mit einer DECT-Basisstation für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen ausgestattet und unterstützt Voice over LTE (VoLTE) sowie Voice over New Radio (VoNR). Dank ihres kompakten Gehäuses und der Strom- und Datenversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) lässt sich die FRITZ!Box 6860 5G flexibel überall in der Wohnung, an der Wand, am Fenster oder sogar im Freien platzieren.

Die FRITZ!Box 6860 5G ist ab sofort für 489 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Zur vollständigen Presseinformation: avm.de/pi-6860-5g-marktstart

