"A Decade Apart“ von Alex Klim gewinnt Gold bei den Viddy Awards 2025

Wien (ots)

Langzeit-Kunstprojekt dokumentiert Veränderungen von 63 Wiener Schauplätzen über eine Dekade

Das österreichische Kunst- und Filmprojekt „A Decade Apart“ des Wiener Filmemachers Alex Klim ist bei den internationalen Viddy Awards 2025 mit Gold ausgezeichnet worden.

Das Projekt zeigt 63 ausgewählte Orte in Wien, die 2015 und 2025 in identischer Perspektive fotografisch und filmisch aufgenommen wurden, und macht damit städtische Entwicklungen präzise nachvollziehbar.

Die internationale Jury würdigt damit die außergewöhnliche visuelle Konzeption, die präzise handwerkliche Umsetzung sowie den künstlerischen Ansatz, Stadtwandel und Zeitgefühl in einer filmischen Bildsprache festzuhalten. Mit der Auszeichnung avanciert „A Decade Apart“ zu einem der international beachteten österreichischen Kunstprojekte des Jahres.

Das Kunstprojekt ist online unter wienkunst.at abrufbar.

