ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 1/26

Mainz (ots)

Woche 1/26

Mi., 31.12.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

11.20   sportstudio live   (VPS 11.25/HD/UT)

        Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
        5 km Heat Massenstart Männer
        Übertragung aus Toblach/Italien
        Kommentator: Heiko Klasen
        Moderation: Florian Zschiedrich

        ca. 12.50 Uhr
        Two Nights Tour
        Weltcup Skispringen Frauen, 1.Durchgang
        Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen
        Kommentatorin: Eike Papsdorf
        Moderation: Lena Kesting
        Experte: Severin Freund

        ca. 13.40 Uhr
        heute Xpress (HD/UT)

        ca. 13.45 Uhr
        Two Nights Tour
        Weltcup Skispringen Frauen, 2.Durchgang
        Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen
        Kommentatorin: Eike Papsdorf
        Moderation: Lena Kesting
        Experte: Severin Freund

        ca. 14.35 Uhr
        Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
        5 km Heat Massenstart Frauen
        Übertragung aus Toblach/Italien
        Kommentator: Heiko Klasen
        Moderation: Florian Zschiedrich

        ca. 15.55 Uhr
        Vierschanzentournee
        Weltcup Skispringen Männer, Qualifikation
        Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen
        Kommentator: Stefan Bier
        Moderation: Lena Kesting
        Experte: Severin Freund















Do., 1.1.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

13.50     sportstudio live   (HD/UT)

          Vierschanzentournee
          Weltcup Skispringen Männer, 1. Durchgang
          Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen
          Kommentator: Stefan Bier
          Moderation: Lena Kesting
          Experte: Severin Freund

          ca. 15.00 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 15.05 Uhr
          Vierschanzentournee
          Weltcup Skispringen Männer, 2. Durchgang
          Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen
          Kommentator: Stefan Bier
          Moderation: Lena Kesting
          Experte: Severin Freund

          ca. 16.00 Uhr
          Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
          20 km Verfolgung Frauen
          Übertragung aus Toblach/Italien
          Kommentator: Heiko Klasen

          ca. 16.05 Uhr
          Weltcup Skispringen
          Frauen, 1. Durchgang
          Übertragung aus Oberstdorf
          Kommentatorin: Eike Papsdorf
          Moderation: Amelie Stiefvatter

          ca. 17.00 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 17.05 Uhr
          Weltcup Skispringen
          Frauen, 2. Durchgang
          Übertragung aus Oberstdorf
          Kommentatorin: Eike Papsdorf
          Moderation: Amelie Stiefvatter

          ca. 17.50 Uhr
          Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
          20 km Verfolgung Männer
          Übertragung aus Kommentator: Heiko Klasen
          Kommentator: Heiko Klasen


          Tour de Ski bei sportstudio.de: Langlauf, 20 km Verfolgung Männer 
          aus Toblach/Italien mit Kommentator Heiko Klasen ab 10.30 Uhr im Livestream

          Tour de Ski bei sportstudio.de: Langlauf, 20 km Verfolgung Frauen 
          aus Toblach/Italien mit Kommentator Heiko Klasen ab 12.30 Uhr im Livestream











Woche 2/26

Sa., 3.1.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 9.50 Uhr beachten:

 9.50     Super Happy Magic Forest   (VPS 9.49/HD/Dd 5.1/UT)
          Magischer Müll
          Animationsserie nach den Büchern von Matty Long

          Schnitt: Graham Silcock
          Musik: Andy Mellon, John Greswell
          Drehbuch: Nick Ostler, Mark Huckerby, Ciaran Murthag, Andrew Barnett Jones
          Regie: Ruth Ducker
          Großbritannien 2024
          Im Streaming: 16. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 10. September 2027 

10.00     PUR+   

10.25     Notruf Hafenkante   (VPS 10.15)

11.10     SOKO Wismar   (HD/AD/UT)
          Die Ordnung der Dinge
          (Text und weitere Angaben s. Mo., 5.1.2026, 11.15 Uhr)

11.55     heute Xpress   (HD/UT)

12.00     einfach Mensch   (HD/UT)
          Elias von Martial: Ich bin ein Künstler
          Film von Heike Ebling
          (Erstsendung 8.2.2025) 
          Deutschland 2025

12.15     sportstudio live   (VPS 11.00/HD/UT)

          Alpiner Ski-Weltcup
          Riesenslalom Frauen, 1. Lauf
          Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien
          Kommentator: Julius Hilfenhaus
          Moderation: Amelie Stiefvatter
          Experte: Marco Büchel

          ca. 12.35 Uhr
          Skeleton-Weltcup
          Frauen und Männer
          Zusammenfassung aus Winterberg
          Kommentator: Felix Tusche

          ca. 12.50 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 12.55 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup
          Riesenslalom Frauen, 2. Lauf
          Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien
          Kommentator: Julius Hilfenhaus
          Moderation: Amelie Stiefvatter
          Experte: Marco Büchel

          ca. 14.05 Uhr
          Rodel-Weltcup
          Doppelsitzer Männer
          Übertragung aus Sigulda/Lettland
          Kommentator: Norbert Galeske

_________________________


Sa., 3.1.

          ca. 14.25 Uhr
          Vierschanzentournee
          Weltcup Skispringen Männer, Qualifikation
          Übertragung aus Innsbruck/Österreich
          Kommentator: Stefan Bier
          Moderation: Lena Kesting
          Experte: Severin Freund

          ca. 15.45 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 15.50 Uhr
          Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
          Sprint Frauen und Männer
          Übertragung aus Val di Fiemme/Italien
          Kommentator: Heiko Klasen

          ca. 16.35 Uhr
          Rodel-Weltcup
          Doppelsitzer Frauen
          Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland
          Kommentator: Norbert Galeske

          ca. 16.50 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 16.55 Uhr
          Bob-Weltcup
          Monobob Frauen
          Zusammenfassung aus Winterberg
          Kommentator: Felix Tusche

          ca. 17.10 Uhr
          Bob-Weltcup
          Zweierbob Männer, 2. Lauf
          Übertragung aus Winterberg
          Kommentator: Michael Kreutz

          Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein


          Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Frauen, 
          1. Lauf aus Kranjska Gora/Slowenien mit Julius Hilfenhaus ab 
          10.00 Uhr im Livestream

          Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Monobob Frauen, 2. Lauf aus Winterberg 
          mit Kommentator Felix Tusche ab 13.00 Uhr im Livestream

(Weiterer Ablauf ab 18.05 Uhr wie vorgesehen.)

Die Serie "SOKO Wismar" um 11.15 Uhr wird wie folgt vorgezogen:

Mo., 05.01.2026     Rund, drall und so süß
Di., 06.01.2026     Toxische Verbindung
Mi., 07.01.2026     Asche zu Asche
Do., 08.01.2026     Tod im Rettungswagen
Fr., 09.01.2026     Die Kneipe
Sa., 10.01.2026     Waidmannsheil
Mo., 12.01.2026     Lars sieht rot
Di., 13.01.2026     Der Fluch von Poel
Mi., 14.01.2026     Schmerz
Do., 15.01.2026     Lütte Deern
Fr., 16.01.2026     Sondengänger
Mo., 19.01.2026     Meine kleine Online-Farm
Di., 20.01.2026     Geisternetze


So., 4.1.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

10.15     sportstudio live   (HD/UT)

          Rodel-Weltcup
          Einsitzer Frauen, 1. Lauf
          Zusammenfassung Sigulda/Lettland
          Kommentator: Norbert Galeske

          ca. 10.30 Uhr
          Rodel-Weltcup
          Einsitzer Frauen, 2. Lauf
          Übertragung aus Sigulda/Lettland
          Kommentator: Norbert Galeske

          ca. 10.55 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup
          Slalom Frauen, 1. Lauf
          Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien
          Kommentator: Julius Hilfenhaus
          Moderation: Amelie Stiefvatter
          Experte: Marco Büchel

          ca. 11.20 Uhr
          Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
          10 km Final Climb Männer
          Übertragung aus Val di Fiemme/Italien
          Kommentator: Heiko Klasen
          Moderation: Florian Zschiedrich

          ca. 12.15 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup
          Slalom Frauen, 2. Lauf
          Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien
          Kommentator: Julius Hilfenhaus
          Moderation: Amelie Stiefvatter
          Experte: Marco Büchel

          ca. 13.10 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 13.15 Uhr
          Vierschanzentournee (AD)
          Weltcup Skispringen Männer, 1.Durchgang
          Übertragung aus Innsbruck/Österreich
          Kommentator: Stefan Bier
          Moderation: Lena Kesting
          Experte: Severin Freund

          ca. 14.30 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 14.35 Uhr
          Vierschanzentournee (AD)
          Weltcup Skispringen Männer, 2.Durchgang
          Übertragung aus Innsbruck/Österreich
          Kommentator: Stefan Bier
          Moderation: Lena Kesting
          Experte: Severin Freund

______________________






zu So., 4.1.


          ca. 15.45 Uhr
          Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
          10 km Final Climb Frauen
          Übertragung aus Val di Fiemme/Italien
          Kommentator: Heiko Klasen
          Moderation: Florian Zschiedrich

          ca. 16.20 Uhr
          Rodel-Weltcup
          Einsitzer Männer
          Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland
          Kommentator: Norbert Galeske

          ca. 16.50 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 16.55 Uhr
          Bob-Weltcup
          Viererbob, 2. Lauf
          Übertragung aus Winterberg
          Kommentator: Michael Kreutz

          ca. 17.20 Uhr
          Bob-Weltcup
          Zweierbob Frauen
          Zusammenfassung aus Winterberg
          Kommentator: Felix Tusche

          ca. 17.40 Uhr
          Rodel-Weltcup
          Teamstaffel
          Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland
          Kommentator: Norbert Galeske

          Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein


          Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen, 2. Lauf aus Winterberg 
          mit Kommentator Felix Tusche ab 11.30 Uhr im Livestream



Woche 4/26

Mi., 21.1.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

11.15     SOKO Wismar   (HD/AD/UT)
          Doppelter Betrug

          Jan-Hinrich Reuter 	Udo Kroschwald 
          Karoline Joost 	Nike Fuhrmann 
          Lars Pöhlmann 	Dominic Boeer 
          Stine Bergendal 	Sidsel Hindhede 
          Dr. Helene Sturbeck 	Katharina Blaschke 
          Roswitha Prinzler 	Silke Matthias 
          Thorsten Schröder 	Thando Walbaum 
          und andere 	

          Buch: Daniel Wolf
          Regie: Dirk Pientka
          (Erstsendung 10.11.2021) 
          Deutschland 2021



Woche 6/26

Do., 5.2.

Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:

 0.45     I, Tonya   (VPS 0.44/HD/Dd 5.1/UT)

          Tonya Harding 	Margot Robbie 
          Jeff Gillooly 	Sebastian Stan 
          LaVona Harding 	Allison Janney 
          Diane Rawlinson 	Julianne Nicholson 
          Shawn 	Paul Walter Hauser 
          Nancy Kerrigan 	Caitlin Carver 
          Tonya Harding (Kind) 	Mckenna Grace 
          Martin Maddox 	Bobby Cannavale 

          Regie: Craig Gillespie
          USA/Großbritannien 2017 

 2.35     Das kleine Fernsehspiel   (VPS 0.45)
          Treffen sich zwei

 3.55     Das kleine Fernsehspiel   (VPS 2.05)
          Liebesfilm

 5.10-    hallo deutschland   (VPS 4.50)
 5.30

("Butter bei die Fische" verschiebt sich auf Mo., 2.3.2026, 1.30 Uhr.)



   Das Team der AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung
              wünscht allen einen guten Start ins neue Jahr 2026!!!

