ZDF-Programmänderung ab Woche 1/26
Mainz (ots)
Woche 1/26 Mi., 31.12. Bitte neuen Ausdruck beachten: 11.20 sportstudio live (VPS 11.25/HD/UT) Langlauf-Weltcup: Tour de Ski 5 km Heat Massenstart Männer Übertragung aus Toblach/Italien Kommentator: Heiko Klasen Moderation: Florian Zschiedrich ca. 12.50 Uhr Two Nights Tour Weltcup Skispringen Frauen, 1.Durchgang Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 13.40 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 13.45 Uhr Two Nights Tour Weltcup Skispringen Frauen, 2.Durchgang Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 14.35 Uhr Langlauf-Weltcup: Tour de Ski 5 km Heat Massenstart Frauen Übertragung aus Toblach/Italien Kommentator: Heiko Klasen Moderation: Florian Zschiedrich ca. 15.55 Uhr Vierschanzentournee Weltcup Skispringen Männer, Qualifikation Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund Do., 1.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 13.50 sportstudio live (HD/UT) Vierschanzentournee Weltcup Skispringen Männer, 1. Durchgang Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 15.00 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 15.05 Uhr Vierschanzentournee Weltcup Skispringen Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 16.00 Uhr Langlauf-Weltcup: Tour de Ski 20 km Verfolgung Frauen Übertragung aus Toblach/Italien Kommentator: Heiko Klasen ca. 16.05 Uhr Weltcup Skispringen Frauen, 1. Durchgang Übertragung aus Oberstdorf Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Amelie Stiefvatter ca. 17.00 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 17.05 Uhr Weltcup Skispringen Frauen, 2. Durchgang Übertragung aus Oberstdorf Kommentatorin: Eike Papsdorf Moderation: Amelie Stiefvatter ca. 17.50 Uhr Langlauf-Weltcup: Tour de Ski 20 km Verfolgung Männer Übertragung aus Kommentator: Heiko Klasen Kommentator: Heiko Klasen Tour de Ski bei sportstudio.de: Langlauf, 20 km Verfolgung Männer aus Toblach/Italien mit Kommentator Heiko Klasen ab 10.30 Uhr im Livestream Tour de Ski bei sportstudio.de: Langlauf, 20 km Verfolgung Frauen aus Toblach/Italien mit Kommentator Heiko Klasen ab 12.30 Uhr im Livestream Woche 2/26 Sa., 3.1. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 9.50 Uhr beachten: 9.50 Super Happy Magic Forest (VPS 9.49/HD/Dd 5.1/UT) Magischer Müll Animationsserie nach den Büchern von Matty Long Schnitt: Graham Silcock Musik: Andy Mellon, John Greswell Drehbuch: Nick Ostler, Mark Huckerby, Ciaran Murthag, Andrew Barnett Jones Regie: Ruth Ducker Großbritannien 2024 Im Streaming: 16. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 10. September 2027 10.00 PUR+ 10.25 Notruf Hafenkante (VPS 10.15) 11.10 SOKO Wismar (HD/AD/UT) Die Ordnung der Dinge (Text und weitere Angaben s. Mo., 5.1.2026, 11.15 Uhr) 11.55 heute Xpress (HD/UT) 12.00 einfach Mensch (HD/UT) Elias von Martial: Ich bin ein Künstler Film von Heike Ebling (Erstsendung 8.2.2025) Deutschland 2025 12.15 sportstudio live (VPS 11.00/HD/UT) Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Frauen, 1. Lauf Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien Kommentator: Julius Hilfenhaus Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 12.35 Uhr Skeleton-Weltcup Frauen und Männer Zusammenfassung aus Winterberg Kommentator: Felix Tusche ca. 12.50 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 12.55 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Frauen, 2. Lauf Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien Kommentator: Julius Hilfenhaus Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 14.05 Uhr Rodel-Weltcup Doppelsitzer Männer Übertragung aus Sigulda/Lettland Kommentator: Norbert Galeske _________________________ Sa., 3.1. ca. 14.25 Uhr Vierschanzentournee Weltcup Skispringen Männer, Qualifikation Übertragung aus Innsbruck/Österreich Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 15.45 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 15.50 Uhr Langlauf-Weltcup: Tour de Ski Sprint Frauen und Männer Übertragung aus Val di Fiemme/Italien Kommentator: Heiko Klasen ca. 16.35 Uhr Rodel-Weltcup Doppelsitzer Frauen Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland Kommentator: Norbert Galeske ca. 16.50 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 16.55 Uhr Bob-Weltcup Monobob Frauen Zusammenfassung aus Winterberg Kommentator: Felix Tusche ca. 17.10 Uhr Bob-Weltcup Zweierbob Männer, 2. Lauf Übertragung aus Winterberg Kommentator: Michael Kreutz Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Frauen, 1. Lauf aus Kranjska Gora/Slowenien mit Julius Hilfenhaus ab 10.00 Uhr im Livestream Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Monobob Frauen, 2. Lauf aus Winterberg mit Kommentator Felix Tusche ab 13.00 Uhr im Livestream (Weiterer Ablauf ab 18.05 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie "SOKO Wismar" um 11.15 Uhr wird wie folgt vorgezogen: Mo., 05.01.2026 Rund, drall und so süß Di., 06.01.2026 Toxische Verbindung Mi., 07.01.2026 Asche zu Asche Do., 08.01.2026 Tod im Rettungswagen Fr., 09.01.2026 Die Kneipe Sa., 10.01.2026 Waidmannsheil Mo., 12.01.2026 Lars sieht rot Di., 13.01.2026 Der Fluch von Poel Mi., 14.01.2026 Schmerz Do., 15.01.2026 Lütte Deern Fr., 16.01.2026 Sondengänger Mo., 19.01.2026 Meine kleine Online-Farm Di., 20.01.2026 Geisternetze So., 4.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.15 sportstudio live (HD/UT) Rodel-Weltcup Einsitzer Frauen, 1. Lauf Zusammenfassung Sigulda/Lettland Kommentator: Norbert Galeske ca. 10.30 Uhr Rodel-Weltcup Einsitzer Frauen, 2. Lauf Übertragung aus Sigulda/Lettland Kommentator: Norbert Galeske ca. 10.55 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Slalom Frauen, 1. Lauf Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien Kommentator: Julius Hilfenhaus Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 11.20 Uhr Langlauf-Weltcup: Tour de Ski 10 km Final Climb Männer Übertragung aus Val di Fiemme/Italien Kommentator: Heiko Klasen Moderation: Florian Zschiedrich ca. 12.15 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Slalom Frauen, 2. Lauf Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien Kommentator: Julius Hilfenhaus Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 13.10 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 13.15 Uhr Vierschanzentournee (AD) Weltcup Skispringen Männer, 1.Durchgang Übertragung aus Innsbruck/Österreich Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 14.30 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 14.35 Uhr Vierschanzentournee (AD) Weltcup Skispringen Männer, 2.Durchgang Übertragung aus Innsbruck/Österreich Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ______________________ zu So., 4.1. ca. 15.45 Uhr Langlauf-Weltcup: Tour de Ski 10 km Final Climb Frauen Übertragung aus Val di Fiemme/Italien Kommentator: Heiko Klasen Moderation: Florian Zschiedrich ca. 16.20 Uhr Rodel-Weltcup Einsitzer Männer Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland Kommentator: Norbert Galeske ca. 16.50 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 16.55 Uhr Bob-Weltcup Viererbob, 2. Lauf Übertragung aus Winterberg Kommentator: Michael Kreutz ca. 17.20 Uhr Bob-Weltcup Zweierbob Frauen Zusammenfassung aus Winterberg Kommentator: Felix Tusche ca. 17.40 Uhr Rodel-Weltcup Teamstaffel Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland Kommentator: Norbert Galeske Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen, 2. Lauf aus Winterberg mit Kommentator Felix Tusche ab 11.30 Uhr im Livestream Woche 4/26 Mi., 21.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 11.15 SOKO Wismar (HD/AD/UT) Doppelter Betrug Jan-Hinrich Reuter Udo Kroschwald Karoline Joost Nike Fuhrmann Lars Pöhlmann Dominic Boeer Stine Bergendal Sidsel Hindhede Dr. Helene Sturbeck Katharina Blaschke Roswitha Prinzler Silke Matthias Thorsten Schröder Thando Walbaum und andere Buch: Daniel Wolf Regie: Dirk Pientka (Erstsendung 10.11.2021) Deutschland 2021 Woche 6/26 Do., 5.2. Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 I, Tonya (VPS 0.44/HD/Dd 5.1/UT) Tonya Harding Margot Robbie Jeff Gillooly Sebastian Stan LaVona Harding Allison Janney Diane Rawlinson Julianne Nicholson Shawn Paul Walter Hauser Nancy Kerrigan Caitlin Carver Tonya Harding (Kind) Mckenna Grace Martin Maddox Bobby Cannavale Regie: Craig Gillespie USA/Großbritannien 2017 2.35 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.45) Treffen sich zwei 3.55 Das kleine Fernsehspiel (VPS 2.05) Liebesfilm 5.10- hallo deutschland (VPS 4.50) 5.30 ("Butter bei die Fische" verschiebt sich auf Mo., 2.3.2026, 1.30 Uhr.) Das Team der AUDIENCE/Publikation Contentmanagement/Kurzfristplanung wünscht allen einen guten Start ins neue Jahr 2026!!!
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell