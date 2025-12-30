ZDFneo-Programmänderung Woche 01/26
Mainz (ots)
Donnerstag, 01.01. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 0.55 Rivalen unter roter Sonne (Soleil rouge) 2.45 Backstage - Sketch History Unterwegs am lustigsten Set der Geschichte Film von Maria Huber und Enrico Wolski 3.15 Die rabenschwarze Nacht - Fright Night Charly Brewster William Ragsdale Jerry Dandrige Chris Sarandon Amy Peterson Amanda Bearse Peter Vincent Roddy McDowall Ed Thompson Stephen Geoffreys Regie: Tom Holland USA 1985 (Der Spielfilm „Leichen pflastern seinen Weg“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 4.55 Uhr wie vorgesehen.)
