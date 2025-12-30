PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDFneo-Programmänderung Woche 01/26

Mainz (ots)

Donnerstag, 01.01. 

Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 

 0.55	 Rivalen unter roter Sonne
	 (Soleil rouge)

 2.45	 Backstage - Sketch History
	 Unterwegs am lustigsten Set der Geschichte
	 Film von Maria Huber und Enrico Wolski

 3.15	 Die rabenschwarze Nacht - Fright Night

	 Charly Brewster 	 William Ragsdale 
	 Jerry Dandrige 	 Chris Sarandon 
	 Amy Peterson 	 Amanda Bearse 
	 Peter Vincent 	 Roddy McDowall 
	 Ed Thompson 	 Stephen Geoffreys 

	 Regie: Tom Holland
	 USA 1985


(Der Spielfilm „Leichen pflastern seinen Weg“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 4.55 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

