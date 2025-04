Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

"Zusammenhalt durch Teilhabe" wird auch in der Feuerwehr fortgeführt

Auf in die neue Phase des Bundesprogramms!

Berlin (ots)

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) freut sich mitteilen zu können, dass auch in diesem Jahr das staatliche Förderprogramm "Zusammenhalt durch Teilhabe" (ZdT) fortgeführt wird. Der Bundesverband und mehrere Landesfeuerwehrverbände sind wieder mit eigenen Projekten engagiert.

Bereits beim letztjährigen Berliner Abend und bei der 71. Delegiertenversammlung des DFV hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Fortführung des wichtigen Programms angekündigt. Winter 2024/2025 folgten dann Signale der Weiterfinanzierung an die Vereine und Verbände, die sich beworben hatten und von der Bundeszentrale für Politische Bildung ausgewählt worden waren. Neben Feuerwehrverbänden sind beispielsweise auch wieder Verbände des Sports und der Diakonie dabei. 2025 beginnt so bereits die fünfte Programmphase mit mehr als 60 Projekten auf Landesebene, die bis 2029 Demokratie- und Vielfaltsarbeit leisten werden. DFV-Präsident Karl-Heinz Banse bedankt sich dafür beim Bundesministerium des Innern und für Heimat: "Die erneute Förderung sehen wir als Anerkennung unserer wichtigen Arbeit und als Teil unserer intensiven Zusammenarbeit im Ressort Innenpolitik."

In den kommenden Jahren möchte der Deutsche Feuerwehrverband sein Engagement fortführen und dabei dessen Fokus noch erweitern. So müssen zum einen die wichtigen Wege der Demokratie- und Vielfaltsarbeit fortgesetzt und rechtlich abgesichert werden. Zum anderen hofft der DFV, die Best Practice-Beispiele aus den deutschen Feuerwehren auch den befreundeten Einheiten anderer EU-Staaten vorstellen zu können. Dass die Feuerwehr die Position eines wertvollen und zentralen Akteurs der demokratischen Zivilgesellschaft einnimmt, soll so auch in die Bevölkerung und Politik getragen werden.

In den Vorjahren unterstützte und koordinierte der DFV mit seinem Angebot "Faktor 112" elf Landesfeuerwehr-Projekte mit eigenen Arbeitsgruppen, Materialien und Veranstaltungen. Hierbei konnte der DFV auch auf bewährte Partner setzen wie die Deutsche Jugendfeuerwehr, "Die Rederei" oder auch die Mobilen Beratungen gegen Rechtsextremismus. Wichtige thematische Schwerpunkte waren etwa Prävention von sexualisierter Gewalt in den Feuerwehren, Gewalt gegen Einsatzkräfte, Integrationsarbeit, Extremismusprävention sowie die Qualifizierung von ehrenamtlichen Beratern und Beraterinnen, die in den Projekten ausgebildet werden. Dank den Landesprojekten fanden Hunderte Beratungsgespräche und -veranstaltungen zu verschiedenen Problemen und Konfliktfeldern in den Feuerwehren statt. Erst im Oktober 2024 wurde ein bundesweites Treffen der "Demokratieberater und Demokratieberaterinnen" in Magdeburg durchgeführt, dessen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch der mit Demokratieschutz-Fragen besonders befasste DFV-Vizepräsident Frank Hachemer begrüßte.

Informationen zu den Feuerwehr-Projekten von "Zusammenhalt durch Teilhabe" gibt es unter https://www.feuerwehrverband.de/kampagnen/faktor-112/.

