NDA GmbH

"Das Geld kommt von allein - Erlebnisse eines Unternehmers": Andreas Kraus veröffentlicht eigenes Buch und zeigt den ehrlichen Weg zum erfolgreichen Unternehmertum

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Ein erfolgreiches Unternehmen führen? - Dazu braucht es vor allem Disziplin und Hingabe. In seinem neuen Buch "Das Geld kommt von allein - Erlebnisse eines Unternehmers", berichtet Ing. Andreas Kraus, M.Sc., Gründer und Geschäftsführer der NDA Holding GmbH, über seinen Weg zum Unternehmer samt seiner Erfolge und Fehltritte. Das Buch ist am 23. März 2024 im österreichischen Verlag Edition a erschienen und gibt Einblicke in den langjährigen Ablauf der Unternehmensgründung. Damit bietet sein Buch Menschen in ähnlichen Situationen sowohl Motivation als auch Ermutigung. Unter diesem Gedankengang steht auch seine kommende Veranstaltung "Austria's' Young & Wild" am 23.04.2024 in Wien.

Autor und Unternehmer Andreas Kraus: "Seit geraumer Zeit stand dieses Buch auf meiner Bucket-List - vorrangig mit einem Ziel: Die Ereignisse und Erfahrungen meiner fünfjährigen unternehmerischen Reise in Österreich zu schildern. Dies geschieht aus der Perspektive eines Gründers, der ohne glamouröse Investoren, Startkapital - tatsächlich sogar mit einem finanziellen Minus - oder die Verwendung von KI/AI/High-Tech gestartet ist und der trotz einer massiven Niederlage durch Insolvenz den Weg des Unternehmertums eingeschlagen hat."

In sechs Kapiteln teilt Andreas Kraus seine eigene Geschichte als mittlerweile erfolgreicher Gründer einer Firmengruppe und die Erkenntnisse, die er daraus gewonnen hat. Das Buch beginnt mit einem Schwerpunkt auf dem richtigen Mindset für angehende Unternehmer sowie den wesentlichen Charaktereigenschaften, die dabei behilflich sein können. Im weiteren Verlauf werden Fragen rund um Finanzen, Start-up-Herausforderungen und die Alltagsgeschichten von Andreas Kraus behandelt. Den Abschluss bilden eine finale Checkliste sowie Ratschläge für angehende Unternehmer. Deutlich wird: Unternehmertum erfordert Ausdauer, doch es sollte auch Freude und Leidenschaft für die Arbeit mit sich bringen. Aus seiner eigenen Erfahrung weiß Andreas Kraus, wie dieser Lebensstil in das eigene Leben integriert werden kann.

"In der Realität sieht das Leben eines Unternehmers nicht so protzig und luxuriös aus, wie es sich viele Leute vorstellen. Die Gründung und die erfolgreiche Leitung eines Unternehmens erfordert Verzicht und vor allem Disziplin. Man muss in gewisser Weise dafür gemacht sein, diesen Weg mit Entschlossenheit gehen zu können. Doch letztendlich kann es jeder schaffen, der auch den Willen dazu aufbringt. Wer Durchhaltevermögen zeigt, sich an bewährte Prinzipien hält und einen Mehrwert für seine Mitmenschen schafft, wird seine Träume verwirklichen können. Mit meinem Buch möchte ich meinen Lesern Mut machen und ihnen den Schritt ins Unternehmertum erleichtern", sagt Andreas Kraus.

Weitere Informationen über Andreas Kraus und sein Unternehmen finden Sie unter: https://nda-agency.com/

Weitere Informationen zum Buch finden Sie unter: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1071187773

https://www.amazon.de/s?k=andreas+kraus+das+geld+kommt&i=stripbooks&crid=1BICXIZSPECAM&sprefix=andreas+kraus+das+geld%2Cstripbooks%2C87&ref=nb_sb_ss_fb_1_22

Original-Content von: NDA GmbH, übermittelt durch news aktuell