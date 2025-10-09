ZDF

Neues Thema und Gästeänderung bei "maybrit illner" im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

"Schwarz-rote Einigung – Herbst der Reförmchen?" ist das neue Thema heute Abend, am 9. Oktober 2025, 22.30 Uhr, bei "maybrit illner" im ZDF.

Zu Gast bei Maybrit Illner sind der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, die Grünenvorsitzende Franziska Brantner, Jens Südekum, Ökonom und persönlicher Beauftragter für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Bundesfinanzministers, und die Journalisten Giovanni di Lorenzo (Chefredakteur "Die Zeit") und Kerstin Münstermann (Leiterin der Parlamentsredaktion "Rheinische Post").

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 – 2099-1096 oder per E-Mail an Krebs.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unterpressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen "maybrit illner" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell