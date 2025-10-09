PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

Neues Thema und Gästeänderung bei "maybrit illner" im ZDF

Mainz (ots)

"Schwarz-rote Einigung – Herbst der Reförmchen?" ist das neue Thema heute Abend, am 9. Oktober 2025, 22.30 Uhr, bei "maybrit illner" im ZDF.

Zu Gast bei Maybrit Illner sind der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, die Grünenvorsitzende Franziska Brantner, Jens Südekum, Ökonom und persönlicher Beauftragter für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Bundesfinanzministers, und die Journalisten Giovanni di Lorenzo (Chefredakteur "Die Zeit") und Kerstin Münstermann (Leiterin der Parlamentsredaktion "Rheinische Post").

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt
Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 – 2099-1096 oder per E-Mail an  Krebs.B@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail  unterpressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.
Pressefotos  
Pressefotos erhalten Sie als  Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.  
Weitere Informationen
"maybrit illner" in der  ZDFmediathek.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

