ZDF-Programmänderung ab Woche 41/25

Woche 41/25 Do., 9.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Gaza-Einigung - Hoffnung auf Kriegsende Moderation: Andreas Klinner Im Streaming: 9. Oktober 2025, 19.20 Uhr bis 9. Oktober 2027 19.40 Neue Folgen (VPS 19.25) Notruf Hafenkante 20.30 Doktor Ballouz (VPS 20.15) 21.15 Doktor Ballouz (VPS 21.00) 22.00 heute journal (VPS 21.45) 22.30 maybrit illner (VPS 22.15) 23.30 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.45 heute journal update (VPS 0.30) 1.05 Dark Windows (VPS 0.45) 2.20 Hell (VPS 2.00) 3.40 The Owners (VPS 3.20) 5.10- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30 Woche 47/25 Do., 20.11. Bitte Ausdruck beachten: 2.15 Mona & Marie (HD/AD/UT) Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte Mona Berthold Maren Kroymann Marie Decker Ulrike Kriener Sophie Berthold Susanne Bormann Jonas Berthold Max Bretschneider Chiara Ott Ann-Kathrin Kramer Ahmet Uyan Aykut Kayacik Harald Friedrich Peter Prager und andere Schnitt: Renata Salazar Ivancan Musik: Paul Eisenach Kamera: Stephan Schuh Buch: Mathias Klaschka Regie: Marco Petry (Erstsendung 13.12.2021) Deutschland 2021 Im Streaming: 14. November 2025, 10.00 Uhr bis 13. November 2026
