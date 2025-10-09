PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 41/25

Mainz (ots)

Woche 41/25

Do., 9.10.

Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:

19.00     heute

19.19     Wetter   (VPS 19.20)

19.20     ZDF spezial   (VPS 19.21/HD/UT)
          Gaza-Einigung - Hoffnung auf Kriegsende 
          Moderation: Andreas Klinner
          Im Streaming: 9. Oktober 2025, 19.20 Uhr bis 9. Oktober 2027 

19.40     Neue Folgen   (VPS 19.25)
          Notruf Hafenkante

20.30     Doktor Ballouz   (VPS 20.15)

21.15     Doktor Ballouz   (VPS 21.00)

22.00     heute journal   (VPS 21.45)

22.30     maybrit illner   (VPS 22.15)

23.30     Markus Lanz   (VPS 23.15)

 0.45     heute journal update   (VPS 0.30)

 1.05     Dark Windows   (VPS 0.45)

 2.20     Hell   (VPS 2.00)

 3.40     The Owners   (VPS 3.20)

 5.10-    hallo deutschland   (VPS 4.45)
 5.30


 


Woche 47/25

Do., 20.11.

Bitte Ausdruck beachten:

 2.15     Mona & Marie   (HD/AD/UT)
          Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte

          Mona Berthold 	Maren Kroymann 
          Marie Decker 	Ulrike Kriener 
          Sophie Berthold 	Susanne Bormann 
          Jonas Berthold 	Max Bretschneider 
          Chiara Ott 	Ann-Kathrin Kramer 
          Ahmet Uyan 	Aykut Kayacik 
          Harald Friedrich 	Peter Prager 
          und andere 	

          Schnitt: Renata Salazar Ivancan
          Musik: Paul Eisenach
          Kamera: Stephan Schuh
          Buch: Mathias Klaschka
          Regie: Marco Petry
          (Erstsendung 13.12.2021) 
          Deutschland 2021
          Im Streaming: 14. November 2025, 10.00 Uhr bis 13. November 2026

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

