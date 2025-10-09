ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 2. November 2025, 5.45 Uhr

einfach Mensch - Luis Adam: Lacht ruhig über mich!

Mainz (ots)

Als Comedian nimmt Luis Adam seine Behinderung auf die Schippe. Er zeigt, dass Humor auch in schwierigen Lebenssituationen hilft. Sein Ziel ist, Berührungsängste abzubauen und Inklusion zu fördern. Luis Adam bezeichnet sich als "Sit down Comedian". Seit Jahren geht er mit eigenen Sketchen und Liedern auf die Bühne. Statt Gage bittet er um freiwillige Spenden. Damit fördert er inklusive Projekte und eine Kinderpflege-Einrichtung in seinem Wohnort Kahl. Luis Adam hat seit seiner Geburt eine Gehbehinderung und auch Einschränkungen beim Hören und Sehen. Aufgrund dieser körperlichen Einschränkungen ist er ständig auf Hilfe angewiesen. Zu Hause bekommt er die notwendige Unterstützung von seinen Eltern. Luis' größter Wunsch ist es, irgendwann selbständig laufen zu können. Um das zu erreichen, absolviert er jede Woche Therapien in einer neurologischen Rehaklinik. Luis ist noch Schüler und besucht eine auf Menschen mit Behinderung ausgerichtete Schule. Dort wohnt er in einer betreuten Wohngruppe im Internat und hat gerade den Realschulabschluss gemacht. Die Vorliebe für Comedy hat Luis schon als Kind entdeckt. Damals eiferte er seinem Vorbild Hape Kerkeling nach und sorgte mit einer Parodie auf Prinzessin Beatrix der Niederlande für Aufsehen. Viele seiner Sketche präsentiert er in hessischer Mundart. 2025 ist Luis mit einem eigenen Programm auf dem Hessentag aufgetreten. Letzte Folge "einfach Mensch" zum Thema "Comedy und Inklusion" Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.de. Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch" und ist in Web und App mit Gebärdensprache verfügbar.

