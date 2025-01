KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA FUNFEUERWERK zu Silvester auf kika.de bis 1:00 Uhr nachts

Vom KiKA-Kinderredaktionsrat ausgewählte Filme und Serien für alle Nachtschwärmer

Abwechslungsreiches KiKA-Tagesprogramm

Erfurt (ots)

Für einen gelungenen Jahreswechsel sorgt KiKA am 31. Dezember 2024: Das vom KiKA-Kinderredaktionsrat linear kuratierte Abendprogramm ab 19:25 Uhr geht nach Sendeschluss um 21:00 Uhr in die Verlängerung auf kika.de. In einem Eventstream bis 1:00 Uhr gibt es jede Menge ausgesuchte Lieblingsinhalte der sechs Redaktionsratsmitglieder für alle, die ihre Nacht ins neue Jahr verkürzen möchten.

Der 3. KiKA-Kinderredaktionsrat hat in diesem Jahr gemeinsam mit der KiKA-Redaktion Content-Koordination ein besonderes Silvesterprogramm zusammengestellt. Die sechs - Anisha, Carsten, Djety, Julius, Isa und Theo - planten ausgewählte Folgen von "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood" und "Checkpoint" (beide ZDF) linear in die Abendstrecke von 19:25 bis 21:00 Uhr ein. Für die Nachtschwärmer haben sie nach Sendeschluss um 21:00 Uhr einen Eventstream vorbereitet: Auf kika.de geht es bis 1:00 Uhr nachts mit "Checker Julian" (BR), "Mein Lotta-Leben" (ZDF) und "Die Regeln von Floor" (NDR) weiter.

KiKA-Tagesprogramm zu Silvester und Neujahr

Der Silvestertag startet für alle um 7:20 Uhr mit der Premiere von "Wisch & Mop feiern Silvester" (NDR), anschließend folgt ein Best-Of-Animationsserien 2024, mit "Feuerwehrmann Sam", "Die Schlümpfe" (beide KiKA), "Garfield", "Leo da Vinci" (beide HR), "Grisu - Der kleine Drache" (ZDF) und viele mehr. Mit den "Die Olchies - Willkommen Schmuddelfing" (ZDF) um 10:15 Uhr und "Norm - König der Arktis" (KiKA) geht's am 1. Januar 2025 weiter. Am Nachmittag folgen drei Filme der "Hanni und Nanni"-Reihe, bevor am Abend der große "logo! extra: logo!relli - Zirkus der Stars"-Jahresrückblick (alle ZDF) startet.

Weitere Informationen zum Programm und KiKA-Kinderredaktionsrat finden Sie unter kommunikation.kika.de.

