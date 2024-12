CloudPay

CloudPay erhält den Status eines Platinum Partners von Workday und stärkt damit seine Führungsposition bei globalen Gehaltsabrechnungslösungen

Andover, England (ots/PRNewswire)

CloudPay, der führende Anbieter von globalen Gehaltsabrechnungs- und Zahlungslösungen, ist stolz darauf, seine Ernennung zum Platinum Partner von Workday, Inc. bekannt zu geben. Diese prestigeträchtige Anerkennung, die nur einer ausgewählten Gruppe von Partnern zuteil wird, unterstreicht die Stärke einer mehr als zehnjährigen Partnerschaft und unterstreicht die Führungsrolle von CloudPay bei der Bereitstellung von leistungsstarken Gehaltsabrechnungslösungen für Unternehmen weltweit.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist CloudPay der vertrauenswürdige Partner von Workday und bietet nahtlose, funktionsreiche Gehaltsabrechnungsintegrationen, die komplexe Gehaltsabrechnungsherausforderungen für multinationale Unternehmen vereinfachen. Durch die Kombination der innovativen Plattform von CloudPay mit den fortschrittlichen HCM-Funktionen von Workday können Kunden im Rahmen der Platinum-Partnerschaft von einer einheitlichen, durchgängigen Gehaltsabrechnung profitieren, die auf globale Unternehmen zugeschnitten ist.

Als erster Partner, der die Zertifizierung für das Payroll Effective Change Interface (PECI) von Workday erhalten hat, und als erster, der die Funktion Additional Payroll Data (APD) bei Live-Kunden implementiert hat, hat CloudPay immer wieder Pionierarbeit im Bereich der Gehaltsabrechnung geleistet. Dieses Engagement für den Fortschritt wird durch die jüngsten Fortschritte in den Bereichen Automatisierung, KI und API-Technologien veranschaulicht, die die Genauigkeit der Gehaltsabrechnung verbessern, die Arbeitsabläufe rationalisieren und die Integration mit der HCM-Plattform von Workday verbessern.

Nick Webb, Chief Marketing Officer bei CloudPay, kommentiert: „Das Erreichen des Platinum Partner-Status mit Workday spiegelt die Stärke und Langlebigkeit unserer Zusammenarbeit wider. Gemeinsam bieten wir globalen Unternehmen unübertroffene HCM- und Gehaltsabrechnungsintegrationsfunktionen, die ihnen helfen, betriebliche Effizienz und Compliance in großem Umfang zu erreichen. Mit den leistungsstarken Lohn- und Gehaltsabrechnungslösungen von CloudPay, die durch fortschrittliche Automatisierung, KI und nahtlose API-Konnektivität angetrieben werden, können Unternehmen darauf vertrauen, dass wir ihnen die Innovation bieten, die sie brauchen, um in der heutigen dynamischen Umgebung an der Spitze zu bleiben."

Die führende Position von CloudPay bei Innovationen im Bereich Gehaltsabrechnung wird durch fast 3.000 Integrationen in über 130 Ländern untermauert, die multinationale Unternehmen in die Lage versetzen, weltweit eine konsistente und konforme Gehaltsabrechnung zu gewährleisten. Im Gegensatz zu anderen Anbietern konzentriert sich CloudPay auf die Bereitstellung einer einheitlichen Gehaltsabrechnung, die Anpassungsfähigkeit und Effizienz für Kunden gewährleistet.

Weitere Informationen darüber, wie CloudPay dazu beitragen kann, den Wert eines Workday-Systems zu maximieren, finden Sie hier: https://www.cloudpay.com/partnerships/workday-cloudpay/

Informationen zu CloudPay

CloudPay ist auf einen einzigen Zweck ausgerichtet: branchenführende Lösungen in den Bereichen Gehaltsabrechnung, Zahlungsverkehr und Pay-on-demand anzubieten. Wir bieten eine wirklich globale Gehaltsabrechnung, digitalisiert, automatisiert und vereinheitlicht, auf einer cloudbasierten Plattform. Mit einer stolzen Tradition von mehr als 25 Jahren betreuen wir weltweit über 2.000 Unternehmen in mehr als 130 Ländern und wickeln Zahlungen in Höhe von mehr als 24 Mrd. USD in 160 Währungen ab. Die leistungsstarken Lösungen von CloudPay ermöglichen es Lohnbuchhaltungsteams, ihre Mitarbeiter weltweit mit herausragender Genauigkeit und minimalem Risiko zu bezahlen, und das effizienter als je zuvor. Wir fügen die hilfsbereitesten und sachkundigsten Lohnbuchhaltungsexperten der Branche hinzu, um einen vollständig verwalteten Service von Weltklasse zu schaffen. Zusammen ist das die leistungsstarke Gehaltsabrechnung von CloudPay.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cloudpay-erhalt-den-status-eines-platinum-partners-von-workday-und-starkt-damit-seine-fuhrungsposition-bei-globalen-gehaltsabrechnungslosungen-302326909.html

Original-Content von: CloudPay, übermittelt durch news aktuell