KiKA-Bilanz 2024: Vertrauen, Vielfalt, Qualität, Partizipation

KiKA ist Vertrauensmarke und favorisiertes Medienangebot für Kinder

Höchste Reichweite mit Qualitätsangeboten auf allen Plattformen

Erfurt (ots)

KiKA behauptet 2024 erfolgreich seine Position: Über alle Verbreitungswege hinweg erreicht KiKA von ARD und ZDF über 90 Prozent der Zielgruppe der Drei- bis 13-Jährigen und ist damit eine der meistgenutzten Bewegtbildplattformen für Kinder in Deutschland. Mit kindgerechten Inhalten bleibt KiKA medialer Begleiter im Alltag des jungen Publikums und deren Eltern.

Bei Grundschulkindern und Mädchen ist KiKA mit 15,0 Prozent beziehungsweise 15,1 Prozent Marktanteil die Nummer 1 im Linearen. Bei den Drei- bis 13-Jährigen erreicht er einen Marktanteil von 12,9 Prozent und ist damit zum 6. Mal in Folge Marktführer in der Sendezeit von 6:00 bis 21:00 Uhr. Das digitale Angebot auf kika.de, bei HbbTV und in der KiKA-Player App verzeichnet bis zu 10 Millionen Visits und über 21 Millionen Videoabrufe pro Monat. Der KiKA-Player wurde mehr als 3,81 Millionen, die für Vorschulkinder entwickelte KiKANiNCHEN-App 2,15 Millionen und die KiKA-Quiz App rund 200.000 Mal auf mobilen Endgeräten installiert.

Höchste Beliebtheitswerte bestätigt auch eine bevölkerungsrepräsentative Face-to-Face-Befragung: KiKA ist das präferierte Medienangebot für Kinder. 22 Prozent der Sechs- bis 13-Jährigen nennen KiKA als ihren Favoriten, 53 Prozent bewerten ihn als "richtig gut". Damit führt KiKA das Ranking an, vor Netflix und Super RTL. Bei den Müttern der Drei- bis Fünfjährigen genießt KiKA mit 38 Prozent die Spitzenposition als Vertrauensmarke. Im Online-Bereich ist KiKA nach YouTube und TikTok das beliebteste Angebot.

Ausgewählte Highlights 2024

Gemeinsam mit den Kinderredaktionen von ARD und ZDF realisiert KiKA hochwertige und innovative Inhalte: "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) und "Dein Song" (ZDF) reüssierten mit 17,2 Prozent beziehungsweise 19,0 Prozent Marktanteil erfolgreich beim Publikum.

Das gemeinsam mit funk entwickelte medienpädagogische TikTok-Format "handy_crush" (KiKA/funk) wurde bereits wenige Monate nach dem Start von 24 Prozent der 12- bis 13-Jährigen Internetnutzerinnen und -nutzer genutzt.

Das gemeinsam mit dem NDR und dem rbb produzierte Kinder-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) beteiligte das Publikum in einer Live-Sendung im Oktober mit Votings und Chats und erreichte damit 14,5 Prozent der Grundschulkinder.

Das "KiKA-Baumhaus" (KiKA) feierte seinen 20. Geburtstag mit besonderen Mitmachaktionen oder Best-Ofs und erzielte am 18. November 2024 einen Marktanteil von 47,2 Prozent bei den Drei- bis Fünfjährigen.

Die ARD-Sportschau und KiKA landeten mit sportlichen Großereignissen wie der Fußball-EM, den Olympischen Spielen oder der Tour de France auf den KiKA-Plattformen unter den TOP 10 der Videoabrufe.

Der "KiKA Award" (KiKA/ARD/ZDF) zeichnete Lieblingsstars und Projekte aus - vorgeschlagen und ausgewählt von einer Kinderjury, dem KiKA-Kinderredaktionsrat und einer halben Million Stimmen aus dem Publikum.

Der elfjährige Bjarne vertrat Deutschland beim "Junior Eurovision Song Contest 2024" (NDR/KiKA) und das erzielte 18,3 Prozent Marktanteil und 25.700 Abrufe auf den digitalen KiKA-Plattformen.

Unzählige Besucherinnen und Besucher freuten sich 2024 über den Eventsommer mit "KiKA kommt zu dir!" - bei Länderfesttagen, Familien- oder Kita-Festen, und über 5.000 Gäste begrüßte KiKA in seinen Studios in Erfurt.

Zum dritten Mal konstituierte sich ein KiKA-Kinderredaktionsrat, der auch in diesem Jahr wichtige Erfahrungen sammelte und Programmentscheidungen traf.

Nominierungen und Auszeichnungen 2024

Die KiKA-Koproduktion "Odo - Kleine Eule ganz groß" (KiKA) wurde mit dem British Animation Award 2024 als beste Vorschulserie ausgezeichnet. Das bereits mehrfach preiskrönte Vorschulformat "Animanimals" (KiKA/SWR) erhielt einen PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL, für den auch die reale Vorschulserie "Stark mit Fidi" (KiKA) und die Folge "Triff Anne Frank" (KiKA/hr) des Geschichtsformats "Triff..." nominiert waren. Bei den Eyes & Ears Awards überzeugten KiKA-Designs mit jeweils zwei Mal Gold und zwei Mal Silber in den Kategorien Beste saisonale Designelemente und Beste 2D/3D Animation. Und eine Nominierung für die International Emmy Awards 2024 gab es für "Gong! Mein spektRakuläres Leben" (KiKA) als einzige deutsche Produktion im Kinderbereich.

Ausblick 2025

Im kommenden Jahr wird Bernd das Brot, die Kultfigur mit dem trockenen Humor, 25 Jahre alt. Fans können sich zum Jubiläum auf Events, Sonderausstrahlungen und Neuproduktionen freuen. Premiere feiern Folgen des Geschichtsformats "Triff..." (KiKA/WDR/hr) mit Zeitreisen zu Queen Elizabeth II. und Sokrates. "Dein Song" (ZDF), "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) und "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) sind ebenfalls mit neuen Staffeln zu sehen. Der kleine blaue Elefant feiert seinen 50. Geburtstag und auch die preisgekrönte 3D-Neuauflage von "Die Schlümpfe" (KiKA) wartet 2025 mit neuen Folgen auf.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell