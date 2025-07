Mainz (ots) - ZDF-Programmänderung Woche 28/25 So., 6.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Seefahrt für Anfänger Erste Fahrt auf dem Containerschiff Film von Alena Dörfler und Felix Meschede Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten) Woche 29/25 So., 13.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Shoppingcenter mit Schiffsanleger Überseequartier in Hamburg Film von Britta Hilpert und Steffen Wachs ...

mehr