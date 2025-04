Tema Sinergie SpA

GammaPod revolutioniert die Brustkrebsbehandlung: Italien führt die hochdosierte stereotaktische Strahlentherapie in einer einzigen Sitzung in Europa ein

Eine neue Technologie markiert einen Wendepunkt in der Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium

GammaPod, eine der fortschrittlichsten Innovationen in der Behandlung von Brustkrebs, kommt dank des Engagements von Tema Sinergie SpA, einem italienischen Unternehmen mit Sitz in Faenza, offiziell in Europa an. Mit 40 Jahren Erfahrung im Gesundheitssektor ist Tema Sinergie nach wie vor ein Maßstab für die Einführung innovativer onkologischer Lösungen. Das GammaPod-System, das von dem Physiker Cedric Yu, emeritierter Professor an der Universität von Maryland (USA), erfunden wurde und von Xcision Medical Systems, einem von Yu selbst gegründeten Unternehmen mit Sitz in den USA, hergestellt wird, wurde von Tema Sinergie mit Stolz auf dem europäischen Kontinent eingeführt, wobei das erste System im Krankenhaus „Santa Maria della Misericordia" in Udine installiert wurde und weitere in Kürze die Behandlung von Patienten aufnehmen werden.

Der GammaPod stellt eine echte Revolution in der Behandlung von Brustkrebs dar: Es ermöglicht die sichere und präzise Verabreichung hoher Strahlendosen an den Tumor, denn im Gegensatz zu herkömmlichen Strahlentherapiegeräten, die für die Behandlung von Tumoren in allen Körperregionen konzipiert sind, wurde GammaPod ausschließlich für die Behandlung von Brustkrebs entwickelt und konzipiert. Aus diesem Grund ist es in der Lage, die gesamte Dosis nur auf den Tumor zu konzentrieren, was die Exposition und Schädigung des umliegenden gesunden Gewebes drastisch reduziert und somit die Nebenwirkungen minimiert. Dadurch kann der Tumor mit einer viel höheren Strahlendosis behandelt werden, bis er zerstört ist, in einer einzigen Fraktion.

Dieser nicht-invasive Ansatz mit nur einer Fraktion, der die zahlreichen Fraktionen bei herkömmlichen Geräten ersetzt, bietet den Patienten einen schnellen therapeutischen Weg mit offensichtlichen Vorteilen auch in Bezug auf die Lebensqualität.

Die klinische Studie, die am Krankenhaus in Udine durchgeführt wurde, wurde kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift Red Journal (International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics) veröffentlicht. Darin wurde nachgewiesen, dass GammaPod sicher und wirksam bei der präoperativen Behandlung von Brustkrebs ist und zu einer signifikanten Verringerung des Zellproliferationsindex (Ki-67) führt, einem wichtigen Marker für die Bewertung des Ansprechens des Tumors auf die Strahlentherapie.

„Die Ergebnisse sind außergewöhnlich", sagt Dr. Marco Trovò, Direktor der Strahlentherapie im Krankenhaus von Udine. „Mit dem GammaPod können wir in einer einzigen Sitzung eine sehr hohe Strahlendosis verabreichen, die zu einer deutlichen biologischen Reaktion führt, wie der Rückgang von Ki-67 zeigt."

Am 5. Mai 2025 wird GammaPod der Star des Satellite Symposium „Reducing the Impact of Breast Cancer" sein, das von Tema Sinergie im Rahmen des ESTRO 2025 Kongresses in Wien organisiert wird. An der Sitzung nehmen internationale Experten teil, darunter Prof. Cedric Yu, der sich mit den Merkmalen der Technologie befassen wird, Prof. Asal Rahimi und Dr. Marco Trovò, die die Ergebnisse ihrer jeweiligen klinischen Studien vorstellen werden. Das Symposium wird moderiert von Prof. Philip Poortmans und Prof. Icro Meattini.

Das Engagement von Tema Sinergie, diese Technologie in Europa einzuführen, unterstreicht die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Markteinführung neuer Lösungen für die Patientenversorgung. Mit diesem Engagement wird GammaPod zu einer wichtigen Säule im weltweiten Kampf gegen Brustkrebs.

Gammapod

https://www.gammapod.eu

Artikel https://www.redjournal.org/article/S0360-3016(25)00152-X/abstract

Tema Sinergie

https://www.temasinergie.com

marketing@temasinergie.com

