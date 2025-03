SuperVista AG

Designerbrillen auf Ratenzahlung - SuperVista AG erweitert Portfolio durch THE GOOD BRAND OPTICIANS

Königs Wusterhausen (ots)

Mit der neuen Marke THE GOOD BRAND OPTICIANS steigt die SuperVista AG, die u.a. bekannt ist für ihren Brillen-Discounter brillen.de, ab sofort auch in den Markt der höherpreisigen Designerfassungen ein.

Durch das eigens erschaffene Shop-in-Shop System bietet das Unternehmen aktuellen und zukünftigen Partneroptikern die Möglichkeit, THE GOOD BRAND OPTICIANS in ihrem Geschäft zu integrieren und neue Zielgruppen zu erschließen. Die Kunden haben die freie Auswahl aus hunderten Fassungen internationaler Designer-Brands, die sie mit den so genannten Brillenplänen für ab 10 EUR pro Monat kaufen können. Die Brillenpläne sind in drei Preiskategorien unterteilt - Bronze, Silber und Gold. Alle Preise beinhalten bereits High-End-Brillengläser der höchsten Qualitätsstufe und enden automatisch nach 24 Monaten.

Aktuell haben knapp 20 brillen.de-Partneroptiker das neue Shop-in-Shop System integriert und das mit Erfolg: über 30 % der Kunden entscheiden sich für die höherpreisigen Markenmodelle, was den durchschnittlichen Verkaufspreis der SuperVista AG fast verdoppelt.

Als Partner von THE GOOD BRAND OPTICANS erhält der Optiker immer 50 % Provision. Daher erwartet die SuperVista Gruppe, dass alle ihre bisherigen Partneroptiker das neue Konzept übernehmen und viele unabhängige Einzeloptiker hinzu kommen werden.

Über die SuperVista AG:

Die SuperVista AG ist mit der Marke brillen.de bekannt für die Produktion und den Verkauf von Gleitsicht- und Einstärkenbrillen in hoher Qualität zu niedrigen Preisen. Aktuell betreibt das Unternehmen über 1.200 Stores im In-und Ausland sowohl als eigene Filialen, mit Partneroptikern oder durch Franchisenehmer. Allein in Deutschland gibt es über 570 brillen.de-Showrooms.

