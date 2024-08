ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 33/24

Woche 33/24 So., 11.8. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live - Olympia Die Schlussfeier 0.00 heute Xpress (VPS 23.45) 0.05 Neue Folgen (VPS 23.50) Harry Wild - Mörderjagd in Dublin Der seltsame Fall des Jamie Dawson 0.50 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 0.35) Der Koch, seine Freundin, ihr Kopf und ein Mord 1.45 Stralsund – Schattenlinien (VPS 2.15) 3.10 Stralsund – Doppelkopf (VPS 3.45) 4.40 Terra X History (VPS 1.30) Die 70er - Das tabulose Jahrzehnt 5.25- Deutschland von oben 5.30 Di., 13.8. 21.00 frontal-Dokumentation Krieg der Agenten - Der geheime Kampf gegen die Taliban Bitte Ergänzung beachten: Film von Marcus Weller und Alexander Bühler (Die Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 14.8.2024, 1.00 Uhr beachten.) Woche 35/24 Di., 27.8. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Kamala Harris – die erste Frau im weißen Haus? (VPS 20.14/HD/UT) Deutschland 2024 Bitte streichen: Dokumentation (Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen.) Mi., 28.8. Bitte Programmänderung beachten: 2.30 Kamala Harris – die erste Frau im weißen Haus? (VPS 2.29/HD/UT) (vom Vortag) Deutschland 2024 Bitte streichen: Dokumentation (Weiterer Ablauf ab 3.15 Uhr wie vorgesehen. Woche 36/24 Fr., 6.9. 23.40 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Raus aus der Isolation Wie gefährlich Einsamkeit ist

