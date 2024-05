BB Kampfsport GmbH

Falk Berberich und Robin Baumann von der BB Kampfsport GmbH: Kampfsport-Programme mit großen Mehrwerten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Villingen-Schwenningen

Den Kampfsport und seine vielen Vorteile der breiten Masse zugänglich machen - das ist die Mission der Kampfsportler und Unternehmer Falk Berberich und Robin Baumann. Mit der BB Kampfsport GmbH bieten sie zertifizierte Trainingsprogramme für Groß und Klein, die neben Fitness und Gesundheit auch Werte und Lebenskompetenzen vermitteln. Welche Angebote es gibt, was die BB Kampfsport GmbH von anderen Sportschulen unterscheidet und warum die Motivation inklusive ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wer Kampfsport hört, denkt schnell an dunkle Hinterhöfe und blutige Nasen. Dabei ist die Kampfkunst viel mehr als das: Als Treiber der Gesundheit von Körper, Geist und Seele, Förderer der Resilienz und Impulskontrolle sowie Booster für die persönliche Entwicklung ist der Sport mit jahrhundertelanger Tradition ein wahrer Gewinn für die Gesellschaft. Klassische Kampfsportschulen sind jedoch nicht für die breite Masse ausgelegt, sondern fokussieren sich auf die Ausbildung von Kämpfern. Die Experten der Branche teilen ihre Erfahrung und ihr Know-how oft nebenberuflich in den Abendstunden mit den angehenden Athleten. Menschen, die den Zugang zum Kampfsport finden wollen, ohne kämpfen zu müssen, finden in der Branche bisher wenig Beachtung. "Gerade Menschen, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen oder unter einem geringen Selbstvertrauen leiden, trauen sich oft nicht, eine Kampfsportschule zu besuchen", erklärt Falk Berberich, Geschäftsführer der BB Kampfsport GmbH.

"Unsere Mission ist es, mehr Professionalität in die Branche zu bringen und die vielen Vorteile der Kampfkunst jedem zugänglich zu machen", ergänzt sein Geschäftspartner Robin Baumann. Mit der BB Kampfsport GmbH liefern sie moderne, effiziente und werteorientierte Selbstverteidigungsprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Mehrwerte auf allen Ebenen bieten. Durch die hohe Qualität der Trainingsangebote für Jung und Alt sowie die intensive persönliche Betreuung heben sich ihre Kampfsportschulen, Sportschule DEFCON®, die es mittlerweile an drei Standorten gibt und die insgesamt mehr als 2.000 Mitglieder zählen, deutlich von anderen Anbietern ab. So ist sie bereits kurz nach ihrer Gründung im Jahr 2010 so stark gewachsen, dass sie seit nunmehr fast zehn Jahren zu den größten und erfolgreichsten Schulen für Kampfsport und Selbstverteidigung in ganz Deutschland zählt.

BB Kampfsport GmbH steht für Qualität, Expertise und persönliche Betreuung

Anders als andere Kampfsportschulen bildet die BB Kampfsport GmbH keine Kämpfer und Athleten aus, sondern legt ihren Fokus darauf, die vielen Vorteile der Kampfkunst für die breite Masse nutzbar zu machen. Dabei können sich sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene auf eine intensive persönliche Betreuung und eine hohe Dienstleistungsqualität verlassen. Standardisierte Prozesse sorgen darüber hinaus für reibungslose Abläufe. "Mit Fitness, Gesundheit, Disziplin und einem gesunden Mindset haben wir die Vorteile des Kampfsports in unserem Leben gesehen und wollen, dass auch andere davon profitieren", erklärt Falk Berberich, dessen Kampfkunstschulen sich außerdem durch ihre hohe Dienstleistungsqualität, unternehmerische Strukturen und einen exzellenten Service von anderen Anbietern abheben.

Für Kinder ab drei Jahren bis hin zu Erwachsenen mit unterschiedlichen konditionellen Voraussetzungen hält die BB Kampfsport GmbH für jeden das richtige Angebot bereit. Mit dem Programm JUNIOR HEROES® bieten die Kampfsportschulen werteorientierten Unterricht für Kinder in drei verschiedenen Altersgruppen an. Neben Technik und Taktik zur Selbstverteidigung erlernen sie hier auch wichtige Lebenskompetenzen, profitieren von nachhaltiger Wertevermittlung und entwickeln ein gesundes Körpergefühl und Selbstbewusstsein. Auch im Erwachsenenalter können diese Vorteile des Kampfsports noch ausgeschöpft werden. Im modernen und zertifizierten Selbstverteidigungsprogramm Krav Maga DEFCON® lernen die Teilnehmer, wie sie sich im Ernstfall verteidigen können und bauen Kampfgeist, Disziplin und Selbstvertrauen auf. "Ein Training, das Spaß macht und die mitreißende Dynamik unserer Community sorgen dafür, dass die Motivation stets auf einem hohen Level bleibt", verrät Robin Baumann.

Ein Business aus Leidenschaft zur Kampfkunst

Für Falk Berberich, der mit dem Kampfsport aufgewachsen ist und schon als Kind seine eigenen Kämpfe absolvierte und Robin Baumann, der ebenfalls bereits erfolgreich gekämpft hat, ist die Kampfkunst mit einer großen Leidenschaft verbunden. Weil es für sie kaum Möglichkeiten gab, ihre Passion zum Beruf zu machen, haben sie sie kurzerhand selbst erschaffen: Mit der BB Kampfsport GmbH besitzen Falk Berberich und Robin Baumann heute nicht nur drei der größten und erfolgreichsten Kampfsportschulen. Zusätzlich ist Falk Berberich nicht nur Inhaber eines Franchise- und Lizenzsystems, das einst sein Vater aufgebaut hat, sondern teilt eine große Expertise mit der Falk Berberich Consulting GmbH, einer Unternehmensberatung für Kampfsportschulen außerdem mit Branchenkollegen, die ebenfalls davon träumen, auf Basis ihrer Leidenschaft ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.

"Unsere Mission ist es, die Branche weiterzuentwickeln und professioneller zu gestalten, um noch mehr Menschen die großen Vorteile der Kampfkunst zugänglich zu machen", verrät Falk Berberich. "Mit der BB Kampfsport GmbH möchten wir Kinder ganzheitlich stark und selbstbewusst machen und Erwachsenen einen Ort bieten, an dem sie über sich selbst hinauswachsen können." So verfolgen die Kampfsport-Experten das Ziel, noch weitere Standorte aufzubauen und ihre Kampfsportschulen in jeder großen Stadt in Baden-Württemberg zu etablieren.

Sie wollen von den enormen Vorteilen des Kampfsports profitieren und gleichzeitig eine persönliche Betreuung, verschiedene Kursangebote und einen exzellenten Service genießen? Dann melden Sie sich jetzt bei Falk Berberich und Robin Baumann von der BB Kampfsport GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

