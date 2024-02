Ericsson GmbH

Von Rosenheim nach Barcelona: Zum MWC erweitertes 5G-Produktportfolio rund um Energieeffizienz und Open RAN vorgestellt

Düsseldorf

Neuvorstellungen im Vorfeld des Mobile World Congress bieten Open-RAN-Unterstützung und Mobilfunknetzbetreibern Wahlfreiheit bei der Weiterentwicklung der Netzarchitektur

Ericssons Entwicklungsstandort in Rosenheim lässt seine Erfahrung in der Antennenentwicklung in dieses zukunftssichere Portfolio einfließen

Hardware- und Software-Innovationen zur Maximierung der Leistung eines 5G-Multilayer-Netzes (mit Low-, Mid- und High-Band) und zur Optimierung des Nutzererlebnisses

AIR 3255, die bisher nachhaltigste Massive MIMO-Antenne mit einer Energieeinsparung von mehr als 25 Prozent, bietet Anreize für die Bereitstellung von Mid-Band-Netzen

Ericsson (NASDAQ: ERIC) kündigte heute umfangreiche Erweiterungen seines Funk-, Transport- und Antennenportfolios mit zwölf neuen Hardware- und Softwarelösungen für Mobilfunknetzbetreiber an, die in hochleistungsfähigen, nachhaltigen und offenen Netzen eingesetzt werden können.

Im Vorfeld des Mobile World Congress (MWC) stellte Ericsson in London umfangreiche Erweiterungen seines Produktportfolios vor. Produkthighlight ist die Ericsson AIR 3255, ein Massive-MIMO-Time Division-Duplex-Antenne (TDD) mit mehr als 25 Prozent Energieeinsparung und einem um 20 Prozent geringeren eingebetteten Kohlendioxid-Fußabdruck* im Vergleich zur vorherigen Generation.

Die Ericsson AIR 3255 ist mit einer neuen Small-Metal-Filtertechnologie ausgestattet, die in allen TDD-Frequenzbändern unter 6 GHz einsetzbar ist, um den Einsatz von 5G im mittleren Bandbereich zu fördern. Diese Antenne verwendet auch als erste die neue Generation von Massive MIMO Ericsson Silicon (System on a Chip) mit verbesserter Empfängerverarbeitung und Energieeffizienz. Darüber hinaus ist in der AIR 3255 nur eine einzige Leiterplatte verbaut, eine in der Branche einzigartige Bauart. Die AIR 3255 verfügt außerdem über eine passive Kühlung.

Mårten Lehner, Head of Product Area Networks bei Ericsson, sagt: "Wir bei Ericsson sind stolz darauf, technologisch an der Spitze zu stehen, weil wir die besten Netzwerkprodukte in Bezug auf Leistung, Nachhaltigkeit und Offenheit auf dem Weg zur Maximierung des Innovationspotenzials von 5G und darüber hinaus entwickeln. Die neuen Lösungen, die wir heute vorgestellt haben, werden die nächste Phase der 5G-Implementierung vorantreiben."

Die folgenden neuen Antennen verstärken zusammen mit dem AIR 3255 das Portfolio von Ericsson. Sie machen es zum umfassendsten und nachhaltigsten Open-RAN-vorbereiteten Portfolio (Packet Fronthaul-basiertes eCPRI) in der Branche. Dies steht im Einklang mit Ericssons Ziel, Open RAN zu industrialisieren:

Für eine verbesserte 5G-Leistung

Die Triple-Band Massive MIMO FDD-Antenne AIR 3284 (32T/32R) mit 2x höherer Downlink- und 4x höherer Uplink-Kapazität** im Vergleich zu 4T/4R.

Die Funkeinheit 4823 (4T/8R) verfügt über eine separate elektrische Remote-Neigungsverstellung auf dem 2,6-Ghz-Frequenzband und erweitert die Uplink-Leistung (2x), um die Abdeckung oder Kapazität je nach Einsatzart zu verbessern.

Die AIR 5343 wurde für drahtlosen Festnetzzugang mit hoher Kapazität und hoher Leistung im Makrobereich ausgelegt. Sie bietet bis zu 1600 MHz Gesamtträgerbandbreite sowie 11 dB.

Ultraleichte TDD-Mittelband-Antennen

Die Ericsson 4461HP (High Power) mit 50 Prozent mehr Ausgangsleistung und 42 Prozent geringerem, eingebettetem Kohlendioxid-Fußabdruck sowie die Antenne 8873 in den Standard- und Hochleistungsvarianten (HP).

Ericsson führt außerdem drei neue Softwarefunktionen ein

Uplink Multi-User Massive MIMO FDD mit bis zu vier Layern im Uplink, basierend auf einem fortschrittlichen IRC-Empfänger (Full Interference Rejection Combining), um Kapazität und Geschwindigkeit zu erhöhen.

Uplink-aware Advanced Multi-Layer Coordination - diese Funktion identifiziert den besten Funkzellensatz für jeden Nutzer unter Berücksichtigung der UE-Fähigkeit, der Netzkonfiguration, der Serviceanforderungen sowie der Downlink- und Uplink-Zellenlast.

- diese Funktion identifiziert den besten Funkzellensatz für jeden Nutzer unter Berücksichtigung der UE-Fähigkeit, der Netzkonfiguration, der Serviceanforderungen sowie der Downlink- und Uplink-Zellenlast. Automated Energy Saver - findet automatisch die richtige Balance zwischen maximaler Leistung und Energieeffizienz. Er wird autonom gemäß vom Mobilfunkbetreiber definierter Vorgaben ausgeführt, um die Funkressourcen anzupassen, die Energieeffizienz zu verbessern und gleichzeitig das beste Nutzererlebnis zu gewährleisten.

Als Abrundung des verbesserten Portfolios stellte Ericsson außerdem Transport- und Antennenlösungen der nächsten Generation vor:

MINI-LINK 6355 bietet verbesserte E-Band-Leistung mit einem All-Outdoor-E-Band-Knoten der nächsten Generation. Die zweifache Ausgangsleistung und 25GE-Schnittstellen erweitern die Hop-Länge und Kapazität in Multi-Carrier-Konfigurationen. Die Energiesparfunktion Radio Deep Sleep wurde für das E-Band hinzugefügt.

Antenne 4206 - bestehend aus zwei Low-Band-, vier Mid-Band-Antennen. Die Antenne ist 2,1m hoch und basiert auf einer neuen, wabenförmigen Antennenstruktur. Das ermöglicht eine hohe strukturelle Stabilität bei minimiertem Materialverbrauch. Die Antenne 4206 ist die neueste Hochleistungslösung des Ericsson Antenna System mit bis zu 85 Prozent Strahleffizienz und 49 Prozent Einsparungen bei der eingebetteten Kohlendioxidbilanz. Durch einen 100 Prozent thermoplastischen Radom und leichtere Bauweise konnten Ericssons Entwicklungsingenieure in Rosenheim 24 Prozent Gewicht einsparen. Die Antennen sind zudem vollständig recycelbar.

Luis Uribe, Corporate Network Manager bei Entel, sagt: "Wir sind begeistert von Ericssons ultraleichtem Massive MIMO AIR 3255 der neuen Generation. Diese Massive MIMO-Antenne passt sehr gut zu unserer Nachhaltigkeitspolitik und unserer Strategie der Energieeffizienz und Dekarbonisierung beim Betrieb unseres Netzes."

Iskra Nikolova, Telstra Executive for Network and Infrastructure, sagt: "Als langjährige Partner haben Telstra und Ericsson in der Vergangenheit immer wieder die Grenzen der Netzleistung mit höheren Geschwindigkeiten, Kapazitäten und Abdeckungen erweitert, um unseren Kunden ein großartiges 5G-Erlebnis zu bieten. Das kürzlich erworbene zusätzliche Mittelbandspektrum, das mit Breitband-Massive MIMO TDD eingesetzt wird, bietet eine erhebliche Downlink-Kapazität. Es ist jedoch auf einen starken FDD-Uplink angewiesen, um das Datenverkehrswachstum zu bewältigen und die Kundenerfahrung zu verbessern, wenn Kunden sich in der Funkzelle bewegen. Die Innovationen, die durch Massive MIMO FDD mit AIR 3284 und Radio 4823 bereitgestellt werden, holen das Beste aus unserem eingesetzten Massive MIMO Mid-Band TDD heraus. Wir freuen uns darauf, die neuen Geräte in unserem Netz zu sehen, während wir unser Netzerlebnis für unsere Kunden weiter verbessern."

Mark Düsener, Head of Mobile Network, Mobile Products and B2B Telco Swisscom, sagt: "Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit sind für uns oberste Ziele. Mit der Automated-Energy-Saver-Funktionalität haben wir die einzigartige Möglichkeit, das Nutzererlebnis zu überwachen und zu steuern. Gleichzeitig können wir durch ausgefeilte Automatisierung Energieeinsparungen bei reduzierter Komplexität im Betrieb erzielen."

Tomohiro Sekiwa, Senior Vice President & CNO, SoftBank Corp., sagt: "Die Sicherung der besten 5G-Erfahrung für unsere Kunden ist der Eckpfeiler unserer engen und langfristigen Zusammenarbeit mit Ericsson. Mit Uplink-Aware Advanced Multi-Layer Coordination gehen wir den nächsten evolutionären Schritt auf dem Weg zur Steuerung des 5G-Standalone-Datenverkehrs. Dabei wird die Zellauslastung sowohl im Downlink- als auch im Uplink berücksichtigt, um für jeden Nutzer den besten Zellensatz auszuwählen und so die maximale Netzleistung zu erzielen. Diese Software-Innovation trägt dem veränderten Nutzerverhalten Rechnung, bei dem die Uplink-Geschwindigkeit für alltägliche Anwendungsfälle wie Foto- und Video-Uploads, Video-Interaktionen sowie für Anwendungen wie AR und VR immer wichtiger wird. Die neuen Funktionen ermöglichen dies und optimieren gleichzeitig die Nutzung des Spektrums zum Vorteil unserer Kunden."

Rémy Pascal, Senior Research Manager Mobile Infrastructure, Omdia, sagt: "Hohe Leistung und Nachhaltigkeit werden sehr stark mit Ericsson in Verbindung gebracht. Diese jüngste Markteinführung wird den guten Ruf des Unternehmens in diesen Bereichen weiter stärken und die Entwicklung von Dienstanbietern in Richtung 5G Advanced unterstützen. Darüber hinaus verleiht die jüngste Ankündigung mit AT&T Ericssons Engagement für Offenheit noch mehr Glaubwürdigkeit. Schließlich ist die Automatisierung die vierte Säule, die das ganzheitliche Ziel dieser Markteinführung vervollständigt."

* Eingebettete Kohlenstoffemissionen (Embodied Carbon Emissions) sind Treibhausgasemissionen, die vor der ersten Verwendung des Produkts und während des gesamten Prozesses von der Rohstoffgewinnung bis zur Auslieferung des Endprodukts entstehen.

** Die Uplink-Leistung wird mit der zunehmenden Beliebtheit von Uplink-lastigen Anwendungen wie Echtzeit-Videoanrufen zu einem entscheidenden Faktor für die Gesamtzufriedenheit der 5G-Netznutzer.

Über Ericsson

Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem die Geschäftsbereiche Networks, Cloud Software and Services sowie Enterprise Wireless Solutions and Technologies & New Businesses. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 101.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2022 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 271,5 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.

Ericsson hat über mehrere Jahrzehnte einen führenden Beitrag zum 3rd Generation Partnership Project (3GPP) und zur Entwicklung globaler Mobilfunkstandards geleistet, von denen sowohl die Verbraucher:innen als auch die Unternehmen weltweit profitieren. Ericssons Patentportfolio umfasst mehr als 60.000 erteilte Patente und wird durch unsere führende Position als 5G-Ausrüster sowie jährliche Investitionen von mehr als 4 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung gestärkt.

Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 155 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5g

In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.400 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.

