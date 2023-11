T&B Media Global

Alibaba und T&B Media Global kündigen Partnerschaft an, um die thailändisch-chinesische Unterhaltungsindustrie neu zu definieren

Peking (ots/PRNewswire)

Alibaba Pictures und T&B Media Global kündigen gemeinsam mit dem thailändischen Premierminister Srettha Thavisin eine bahnbrechende Partnerschaft an, die den thailändisch-chinesischen kulturellen Austausch durch Unterhaltung weiter fördert. Herr Zheng Yong, CTO der Alibaba Digital Media & Entertainment Group, kündigte gemeinsam mit Dr. Jwanwat Ahriyavraromp, Gründer und CEO von T&B Media Global, eine mehrstufige strategische und innovative Partnerschaft an, die die Unterhaltungsindustrie neu definiert. Gleichzeitig verpflichteten sich die beiden Unternehmen, den kulturellen Austausch zu fördern und die engen Beziehungen zwischen China und Thailand weiter zu stärken. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auch auf die Entwicklung immersiver Unterhaltungstechnologien, die dem Publikum auf der ganzen Welt neue, immersive Erlebnisse bieten sollen.

Die strategische Zusammenarbeit konzentriert sich auf drei verschiedene Bereiche. Der erste ist die Zusammenarbeit in den Bereichen KI (Künstliche Intelligenz) und virtuelle menschliche Entwicklung. Alibaba und T&B werden zusammenarbeiten, um virtuelle Menschen für den Einsatz in Film- und Fernsehproduktionen zu kreieren und die Erstellung von Inhalten durch künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence Generated Content, AIGC) zu innovieren. Das Ziel ist es, bei der Entwicklung von KI und der Schaffung virtueller Menschen für die Unterhaltungsindustrie führend zu sein.

Der zweite Bereich betrifft den Film- und Fernsehvertrieb. Beide Parteien werden eng zusammenarbeiten, um ihre lokalen Kapazitäten zu nutzen, und so den Vertrieb von Filmen und Fernsehserien beider Unternehmen in ihren jeweiligen Ländern zu unterstützen. Dies führt dazu, dass das Publikum in beiden Ländern ein vielfältigeres Angebot an hochwertigen Filmen und Fernsehserien erhält.

Die letzte Zusammenarbeit besteht in der gemeinsamen Schaffung neuer geistiger Eigentumsrechte (Intellectual Properties, IPs). Beide Länder werden ihre jeweiligen Ressourcen und Kanäle nutzen, um in den breiteren globalen Markt zu expandieren.

Diese spannende Zusammenarbeit wird die engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter stärken und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten.

Zu den Ehrengästen bei der Bekanntgabe der strategischen Zusammenarbeit gehörten die folgenden Vertreter der Media and Entertainment Group von Alibaba: Frau Yang Weigang, Secretary of the Party Committee & EVP; Herr Zhou Peng, Head of Overseas Business bei Youku; Herr Wang Ye, Head of Digital Human Business; und Frau Wang Ying, Project Manager.

Die Ankündigung erfolgte in Peking im Rahmen der kontinuierlichen Bemühungen der Tourism Authority of Thailand (TAT). Sie organisierten eine Unterzeichnungszeremonie, die sogenannte „Absichtserklärung", zusammen mit 8 chinesischen Unternehmen. Das Ziel ist die Förderung des Tourismus und des kulturellen Austauschs zwischen China und Thailand sowie die Weiterentwicklung der thailändischen Tourismusindustrie durch Innovation und die Förderung der globalen Industrie. An der Zeremonie nahmen Seine Exzellenz Srettha Thavisin, der Premierminister von Thailand, zusammen mit führenden nationalen Geschäftsleuten, darunter Herr Dhanin Chearavanont, Senior Chairman der Charoen Pokphand Group, Herr Soopakij Chearavanont, Herr Suphachai Chearavanont, Herr Pakkhapon Ngamlak und anderen.

Die strategische Zusammenarbeit zwischen Alibaba und T&B wird die Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen beider Unternehmen in vollem Umfang nutzen, um den Zuschauern in China und Thailand hochwertige Unterhaltungserlebnisse zu bieten. Darüber hinaus werden die neuen Unterhaltungserlebnisse als Mittel zur Förderung der thailändisch-chinesischen „Soft Power" auf dem globalen Markt dienen.

