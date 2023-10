Tonio Schachinger erhält den Deutschen Buchpreis 2023 für „Echtzeitalter“

Frankfurt am Main (ots) - Jurysprecherin ist Jeanne Rubner / Preisverleihung am 1. Juni 2023 im Kleinen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg 128 deutschsprachige Verlage haben 206 Titel für den Deutschen Sachbuchpreis 2023 eingereicht. 100 Verlage haben ihren Sitz in Deutschland, je 13 in Österreich und der Schweiz, einer in Liechtenstein und einer in Großbritannien. ...

