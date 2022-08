ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 35/22

Mainz (ots)

Woche 35/22 Mo., 29.8. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte nochmalige Änderung beachten: Moderation: Nadine Krüger Bitte streichen: Florian Weiss (Änderung bitte auch für Di., 30.8.2022 beachten.) ______________________________ Bitte Programmänderung beachten: 0.20 Das kleine Fernsehspiel (HD) L'Intrusa - Der Eindringling Giovanna Raffaella Giordano Maria Valentina Vannino Rita Martina Abbate Sabina Anna Patierno Mino Marcello Fonte Giulio Gianni Vastarella Vittorio Flavio Rizzo Carmela Maddalena Stornaiuolo Sessa Riccardo Veno Claudia Emma Ferulano Tommaso Giovanni Manna Ciro Vittorio Gargiulo und andere Schnitt: Carlotta Cristiani Musik: Marco Cappelli, Adam Rudolph Kamera: Hélène Louvart Buch: Leonardo Di Constanzo, Maurizio Braucci, Bruno Oliviero Regie: Leonardo Di Constanzo (Erstsendung 18.5.2020) Italien 2017 Originalfassung Italienisch mit deutschen Untertiteln (Weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wie vorgesehen. "Das kleine Fernsehspiel: Ephraim und das Lamm" entfällt.) Mi., 31.8. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte Änderung beachten: Moderation: Florian Weiss Bitte streichen: Nadine Krüger (Änderung bitte auch für Do., 1.9. bis Fr., 2.9.2022 beachten.) Woche 37/22 Do., 15.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.45 Leute heute spezial (HD/UT) Der Deutsche Fernsehpreis Woche 38/22 So., 18.9. Bitte Beginnzeitkorrekturen und Ausdruck ab 23.45 Uhr beachten: 23.45 10 Jahre Precht (HD/UT) Das Herrentier: Herkunft und Zukunft der Menschheit Richard David Precht im Gespräch mit Jane Goodall 0.35 heute Xpress (VPS 0.30) 0.40 ZDF-History (VPS 0.35) 1.25 Inspector Barnaby (VPS 1.20) 3.05 Better Call Saul (VPS 3.00) 3.50 Ostfriesenkiller (VPS 3.45) 5.20- Filmgorillas (VPS 5.15) 5.30 ("zdf.formstark" entfällt.)

