"Das Literarische Quartett" im ZDF mit den Gästen Vea Kaiser, Deniz Yücel und Adam Soboczynski

Thea Dorn lädt am Freitag, 26. August 2022, um 23.45 Uhr im ZDF zum nächsten "Literarischen Quartett" ein. Gäste sind die Schriftstellerin Vea Kaiser, der Sprecher des PEN Berlin, Journalist und Autor Deniz Yücel und der Schriftsteller und Literaturchef der Wochenzeitung "Die Zeit" Adam Soboczynski. Zusammen mit Gastgeberin Thea Dorn debattieren sie über aktuelle Neuerscheinungen von Alain Claude Sulzer, Ralf Rothmann und Giulia Caminito. Nach dem Attentat auf den britisch-indischen Schriftsteller Salman Rushdie diskutiert das Quartett auch über dessen Roman "Die satanischen Verse". In der ZDFmediathek ist die Sendung bereits am Mittwoch, 24. August 2022, ab 10.00 Uhr abrufbar. Alain Claude Sulzer "Doppelleben" Die Brüder Jules und Edmond de Goncourt teilen alles: das Haus, die Arbeit, die Geliebte. Als Autoren-Tandem und gefürchtete Kritiker sind sie zu Gast in den großen Pariser Salons und besuchen regelmäßig die Diners der Cousine von Kaiser Napoleon III. Danach lästern sie in einem gemeinsam geführten, geheimen Tagebuch hemmungslos über alle, die sie getroffen haben. Alain Claude Sulzer entwirft ein lebendiges Porträt zweier schillernder historischer Persönlichkeiten – und inszeniert zugleich eine Gegenwelt zum mondänen Brüderpaar: Rose, die Haushälterin, führt ein Doppelleben. Sie hintergeht und bestiehlt ihre Dienstherren, bis sie plötzlich stirbt und den Brüdern ein Licht aufgeht … Ralf Rothmann "Die Nacht unterm Schnee" Verwundet und geschunden liegt die 16-jährige Elisabeth im Kriegswinter 1945 in einem Bunker unter der Erde und wird von einem russischen Deserteur gepflegt. In ihren Fieberträumen stellt sie sich vor, dass oben alle, die sie liebt, ihre Eltern, Brüder, die Großmutter, aber auch ihr künftiger Mann und ihre ungeborenen Kinder nach ihr suchen. Nach "Im Frühling sterben" (2015) und "Der Gott jenes Sommers" (2018) schließt Ralf Rothmann mit diesem eindringlichen Roman seine Trilogie über den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit in Deutschland ab. Giulia Caminito "Das Wasser des Sees ist niemals süß" Am malerischen Lago di Bracciano nordwestlich von Rom bezieht Gaia mit ihrer Familie eine Sozialwohnung: mit dem Vater, der seit einem Arbeitsunfall im Rollstuhl sitzt, dem anarchistischen Bruder Mariano, den kleinen Zwillingen und Mutter Antonia, die alles zusammenhält. Ihre Tochter Gaia soll nicht so enden wie sie, doch Gaia erkennt schnell, dass Talent, Ehrgeiz und Fleiß nicht ausreichen, um den sozialen Aufstieg zu schaffen. Konfrontiert mit Herabsetzungen, Leistungsdruck und Orientierungslosigkeit verwandelt sich Gaias Verletzlichkeit in maßlose Wut. Salman Rushdie "Die satanischen Verse" Nach dem Anschlag auf Salman Rushdie ist beklemmend deutlich, dass die 1989 vom greisen Ayatollah Khomeini ausgerufene Fatwa gegen den Schriftsteller noch immer in den Köpfen von Fanatikern spukt. Worum geht es in Rushdies 1988 erschienenen Roman? "Die satanischen Verse" handeln von zwei indisch-muslimischen Einwanderern in England, die wie durch ein Wunder die Explosion eines Flugzeugs überleben – und fortan eine seltsame Verwandlung erfahren. Während der eine immer mehr Ähnlichkeit mit dem Erzengel Gabriel zeigt, entwickelt sich der andere zu einem teuflischen Wesen ... "Das Literarische Quartett" wird im Rang-Foyer des Berliner Ensembles mit Publikum aufgezeichnet. Das nächste "Literarische Quartett" wird am 14.10.2022 ausgestrahlt. Die aktuelle Sendung ist spätestens ab Montag, 29.08.2022, um 12.00 Uhr auch als Podcast bei Deutschlandfunk Kultur unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/das-literarische-quartett-102.html verfügbar. Bücherliste: Alain Claude Sulzer "Doppelleben" (Galiani Berlin) Ralf Rothmann "Die Nacht unterm Schnee" (Suhrkamp) Giulia Caminito "Das Wasser des Sees ist niemals süß" (Wagenbach) Salman Rushdie "Die satanischen Verse" (Penguin) Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dasliterarischequartett Aktuelle Fotos stehen ab dem 19. August 2022 zur Verfügung. Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pressemappe/das-literarische-quartett/ "Das Literarische Quartett" in der ZDFmediathek sowie das Plakat mit den Buchtiteln als Download: https://zdf.de/kultur/das-literarische-quartett

