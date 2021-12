SAT.1

"Geh aufs Ganze!": SAT.1 zockt 2022 weiter

In 2022 steckt kein Zonk: SAT.1 schickt die Kult-Gameshow "Geh aufs Ganze!" im kommenden Jahr in eine weitere Staffel in der Prime Time. In neuen Folgen haben zufällig ausgewählte Kandidat:innen aus dem Publikum auch 2022 wieder die Chance auf Geld- und Sachpreise hinter Toren, in Kisten oder Umschlägen.

Am Freitag, um 20:15 Uhr, spielen Jörg Draeger, Daniel Boschmann und der Zonk in einem Weihnachts-Special von "Geh aufs Ganze!" um wunderbare Weihnachtsgeschenke: Nachhaltige Autos, besondere Reisen und natürlich bares Geld.

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Mit der Rückkehr von 'Geh aufs Ganze!' haben wir offensichtlich einen Nerv getroffen und unseren Zuschauer:innen eine Show zurückgebracht, die ihnen wohl irgendwie gefehlt hat - oder jetzt neu für sich entdecken. Als Jörg Draeger mit dem Zonk sein Spielfeld wieder betrat, war das ein Gänsehaut-Moment. Er war gefühlt nie weg und ist wieder zu Hause. Daniel Boschmann hat gezeigt, wie wichtig er für die XL-Ausgaben in der Prime Time ist: Lässig und souverän hat er die Show zusammengehalten. Mit dem Zonk bilden die Drei ein kongeniales Trio."

Erfolgreiche Neuauflage: Die Rückkehr der von UFA Show & Factual produzierten Zockershow mit Jörg Draeger und Daniel Boschmann erzielte in SAT.1 herausragende Marktanteile von bis zu 17,5 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zusehenden.

"Geh aufs Ganze!" - das Staffelfinale am Freitag, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #GehaufsGanze

