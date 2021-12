SAT.1

Big Deal! "Geh aufs Ganze!" macht SAT.1 erneut zum Prime-Time-Sieger

Rentner Hans-Heinrich gewinnt bei Jörg Draeger ein E-Auto im Wert von 41.000 Euro

Tor 2, bitte auf! Die zweite Folge der "Geh aufs Ganze!"-Neuauflage überzeugt erneut am Freitagabend in SAT.1 und siegt in der Prime Time. Herausragende 14,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen unter anderem den Big Deal mit Rentner Hans-Heinrich aus Weener und seiner Frau Angela. Sie zocken erfolgreich gegen Jörg Draeger und gewinnen bei "Geh aufs Ganze!" ein Elektroauto im Wert von 41.000 Euro.

Insgesamt schalten 5,61 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite ab 3 J.) während der Kult-Gameshow ein.

Im Anschluss kommt die Dating-Show "Voll verschossen mit Ralf Schmitz" auf sehr schöne 9,9 Prozent Marktanteil (14-49 J.).

Kommenden Freitag (10. Dezember) begrüßen Daniel Boschmann und Jörg Draeger im Weihnachts-Special von "Geh aufs Ganze!" neue Kandidat:innen im Studio, um mit ihnen um attraktive Geld- und Sachpreise oder um den Zonk zu zocken.

"Geh aufs Ganze!" - Freitag, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

