#MutMachWoche zum Weltkrebstag: SAT.1 und die Initiative yeswecan!cer feiern das Leben und machen Mut für ein Leben mit Krebs

Unterföhring (ots)

Mut machen - für ein Leben mit Krebs! Mut machen - für den Kampf gegen die Krankheit, die jede:r zweite Deutsche im Leben bekommt. Gemeinsam mit Deutschlands größter digitaler Selbsthilfegruppe yeswecan!cer startet SAT.1 zum Weltkrebstag 2022 die #MutMachWoche. Sieben Tage - von Freitag bis Freitag - erzählt SAT.1 in Magazinen, Reportagen und weiteren Programmen #MutMachGeschichten zum Thema Leben mit Krebs.

Jörg A. Hoppe, Gründer von yeswecan!cer und Erfinder der YES!App: "Krebs ist eine Diagnose, keine Guillotine. Klar, der Schock am Anfang ist riesig, für Betroffene genauso wie für ihr Umfeld. Deshalb ist es umso wichtiger, sich alle Hilfestellungen zu holen, die es nur gibt: medizinisch, seelisch und zwischenmenschlich. Hilfe zur Selbsthilfe bietet die YES!App. Wir wollen Leben mit Krebs ein wenig leichter machen. Es ist großartig, dass wir mit SAT.1 in der #MutMachWoche allen Zuschauern zeigen können, was wir jeden Tag in unserer YES!App sehen: Krebs hat viele Gesichter. Und in der Gemeinschaft kann man besser mit ihm leben. #Dubistnichtallein."

Marlene Lufen, Patin der #MutMachWoche: "Die Diagnose Krebs lässt Betroffene ins Bodenlose fallen, ganz besonders, wenn sie allein damit umgehen müssen. Wir brauchen uns gegenseitig in schweren Zeiten. Die Botschaft ist: Du bist nicht allein! Und meine Hoffnung, dass wir alle näher zusammenrücken."

SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Im Freundeskreis, in der Familie, im Kolleg:innenkreis: Krebs bewegt jede:n von uns irgendwann im Leben, und trotzdem spricht kaum jemand offen darüber. Zusammen mit yeswecan!cer holen wir das Thema in der ,SAT.1 #MutMachWoche' aus der Tabuzone. Wir erzählen Mutmachgeschichten, und wir klären über Vorsorge auf."

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "SAT.1 ist für seine Zuschauer:innen ein wichtiger Begleiter durch das Leben. Wir bringen unsere Zuschauer:innen zum Lachen und Weinen - und wollen mit Rat und Tat immer an ihrer Seite stehen. Genau das wollen wir in der ersten SAT.1 #MutMachWoche einlösen. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Jörg Hoppe und seinem Team. Mit yeswecan!cer hat er eine sehr moderne Selbsthilfegruppe geschaffen. Wir wollen yeswecan!cer noch bekannter machen."

"Die SAT.1 #MutMachWoche - Leben mit Krebs" - vom 4. bis 11. Februar 2022 in SAT.1

Wer ist yeswecan!cer?

Die yeswecan!cer gGmbH ist eine von Jörg A. Hoppe initiierte gemeinwohlorientierte Organisation, die an Krebs erkrankte Menschen unterstützt und Betroffenen die Möglichkeit bietet, sich untereinander aber auch mit renommierten Fachärzten in der YES!App zu vernetzen.

Mehr Infos: https://yeswecan-cer.org/

