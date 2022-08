ZDF-Programmhinweis Wo 35/22

ZDF

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 28. August 2022, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Aus "ZDF-Fernsehgarten" wird "Rock im Garten" - das größte TV-Rock-Festival. Messerscharf, bruchsicher und rockig-schick ist es mit Service, Aktionen und bester Musik ausgestattet. Gäste: Mando Diao, The Rasmus, Doro, Saltatio Mortis, Kissin’ Dynamite, The Baseballs, Smash into Pieces, Bonfire, Blind Channel, H.E.A.T, Visions of Atlantis und Nanowar of Steel.

