PIZ Heer

Bundesministerin der Verteidigung besucht am 11. Juli 2022 das Jägerbataillon 292 im Gefechtsübungszentrum des Heeres

Gardelegen (ots)

Jägerbataillon 292 bereitet sich im Gefechtsübungszentrum auf Einsatz in Mali vor

Am 11. Juli besucht Bundesministerin der Verteidigung Christine Lambrecht das Jägerbataillon 292 auf dem Truppenübungsplatz "Letzlinger Heide". Dort informiert sie sich über den Ausbildungsstand der übenden Truppe und die Leistungsfähigkeit des Gefechtsübungszentrums. Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten stehen im Mittelpunkt des Besuchs.

Das Jägerbataillon 292 aus Donaueschingen trainiert im Gefechtsübungszentrum des Heeres in der Letzlinger Heide für den VN-Einsatz MINUSMA in Mali Ende des Jahres. In den drei Wochen vom 27. Juni bis 13. Juli üben dabei erstmals alle Soldatinnen und Soldaten zusammen, die gemeinsam in den Einsatz gehen werden. Sie gehören zum Jägerbataillon 292, zur Luftlandeaufklärungskompanie 310 aus Seedorf, der 3. Kompanie des deutsch-französischen Versorgungsbataillons aus Müllheim, zu zwei Zügen des Objektschutzregiments der Luftwaffe und zu weiteren Einheiten. Nach dem Ende dieses Übungsdurchgangs sind die formalen Voraussetzungen für die Einsatzausbildung abgeschlossen.

