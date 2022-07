PIZ Heer

Digitalisierung im Heer: Bundesministerin der Verteidigung, Christine Lambrecht, besucht am 11. Juli 2022 den "Stab Test und Versuch" in Munster.

Munster (ots)

Zum Auftakt ihrer Sommerreise besucht die Bundesministerin der Verteidigung, Christine Lambrecht, am 11. Juli 2022 den "Stab Test und Versuch" in Munster. Der Stab hat sich insbesondere zum Ziel gesetzt, den Austausch mit verbündeten Partnern zu verbessern. Gearbeitet wird unter anderem an verschlüsseltem Sprechfunk und automatisierter Datenübertragung.

Seit 2019 bildet der aufwachsende Stab den Grundstein des neu aufzubauenden Systemzentrums Digitalisierung Dimension Land. Als wichtigstes Vorhaben steht das Erproben des Battle Management Systems im Fokus. In verschiedenen einsatzähnlichen Testszenarios soll hier das neue System auf Herz und Nieren geprüft werden. Das Battle Management System wird bereits jetzt in der Truppe eingeführt und trägt zu einer Verbesserung der Führungsfähigkeit und zu einem durchgängigen Lagebild bei.

Die Bundesministerin der Verteidigung informiert sich über die Leistungsfähigkeit des Battle Management Systems an den Hauptwaffensystemen der Landstreitkräfte und erhält bei einer dynamischen Vorführung einen Einblick in Innovationen aus dem Testbetrieb "Stab Test und Versuch". Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen im Mittelpunkt des Besuchs.

