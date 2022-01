ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 2/22

Mainz (ots)

Woche 2/22 Di., 11.1. Zur Erinnerung an Sidney Poitier 0.15 Sneakers - Die Lautlosen (VPS 0.14/HD/UT) (Sneakers) Martin "Marty" Bishop Robert Redford Donald Crease Sidney Poitier Darren "Whistler" Emery Dan Aykroyd Cosmo Sir Ben Kingsley Regie: Phil Alden Robinson USA 1992 2.10 neoriginal (VPS 1.30) Trapped - Gefangen in Island (1) 3.45 Masters of Sex (VPS 3.05) 4.40 Leute heute 4.55- hallo deutschland 5.30 (Die Wiederholungen " Breaking Surface - Tödliche Tiefen" und " WISO" entfallen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell